Domani, giovedì 18 novembre, tornerà in onda uno dei programmi incentrati sulla comicità più seguiti della televisione, ovvero, Zelig. L’appuntamento è su Canale 5, a partire dalle ore 21:49 circa fino alle 00:40. Alla guida dello show tornano, ancora una volta, Vanessa Incontrada e Claudio Bisio. Scopriamo chi sono gli ospiti di questo primo appuntamento.

Il ritorno di Zelig in tv dopo anni di stop

Zelig si prepara a riaprire i battenti. La data di esordio è fissata per il 18 novembre in prima serata su Canale 5. In calendario sono previsti tre appuntamenti complessivi; il primo è quello di domani, il secondo andrà in onda il 25 novembre, mentre il terzo il 2 dicembre. In ciascuna puntata si esibiranno ospiti e comici diversi, i quali proveranno a strappare una risata e a trasmettere serenità ai telespettatori della rete.

Come già accennato, i mattatori della trasmissione saranno Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, che dopo tanti anni di stop tornano finalmente in coppia alla guida di uno show comico. Zelig è un programma andato in onda per la prima volta 25 anni fa. Proprio in occasione delle nozze d’argento, Mediaset ha deciso di riportarlo in auge con nuovi ed esilaranti appuntamenti.

Gli ospiti della prima puntata

Grazie a questa trasmissione sono divenuti famosi molti esponenti del mondo della comicità e alcuni di loro torneranno sul palco del TAM, Teatro degli Arcimboldi. Durante la prima puntata, il pubblico vedrà salire sul palco artisti del calibro di Teo Teocoli, Teresa Mannino, Maurizio Lastrico, Raul Cremona e Mister Forest.

Ampio spazio, poi, verrà dato anche ad Anna Maria Barbera, i Senso D’Oppio, Giuseppe Giacobazzi, Giovanni Vernia, Federico Basso e molti altri esponenti. Molti di questi ospiti erano spariti dal mondo del piccolo schermo, complice anche la difficile situazione vissuta dal comparto del mondo dello spettacolo a causa del covid. Questa, dunque, sarà un’occasione per tornare alla normalità e respirare una boccata d’aria fresca.