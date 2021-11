Decisamente questo non è un buon periodo per Mara Venier. Dopo le difficoltà dovute a un intervento dentistico errato, nella giornata di ieri, durante la diretta di Domenica In, ha dovuto affrontare un altro problema di salute. Le telecamere non hanno ripreso la scena perché, nel momento dell’accaduto, era presente la pausa pubblicitaria, ma tutti gli spettatori sono stati messi prontamente a conoscenza del problema.

La bionda presentatrice è tornata in studio zoppicante e con del ghiaccio sulla nuca. Le sue condizioni hanno fatto preoccupare tutti ma, come è solita fare, ha provato a sdrammatizzare. Ecco, nel dettaglio, cosa è successo!

Mara Venier cade a terra e sbatte la testa

Le pause pubblicitarie sono molto presenti in un programma come Domenica In. Solitamente, siamo abituati a rivedere subito Mara Venier in scena ma, nella giornata di ieri 21 novembre, le cose sono andate diversamente. Per qualche minuto, infatti, è stato Pierpaolo Pretelli a occuparsi del programma. L’uomo, con maestria, è riuscito a spiegare la momentanea assenza della conduttrice:

C’è stato un piccolo incidente per Mara, ma speriamo che tutto si risolva al più presto. Nulla di grave, una piccola distorsione. È scivolata durante la pubblicità

Poco dopo, Mara Venier si è fatta forza e ha provato a riprendere in mano le redini della trasmissione. È apparsa molto provata dall’accaduto e quasi desiderosa di tornare nel suo camerino:

L’unica cosa non mi sento di continuare, la botta è stata molto forte, però sto bene. Va avanti tu, Pierpaolo Pretelli, adesso abbiamo Memo Remigi e facciamolo entrare

Mara Venier decide di continuare

“Io non mollo. Me devono abbattere!” Dopo una brutta caduta zia Mara continua a condurre Domenica In.

Forza Mara 💪🏻#DomenicaIn #prelemi pic.twitter.com/sYFHjLhMTG — Cinguetterai  (@Cinguetterai) November 21, 2021

Grazie all’aiuto del pubblico e di Pierpaolo Pretelli, però, Mara Venier è tornata sui suoi passi e, con non poca fatica, si è recata al centro dello studio. Ha mostrato un’incredibile forza di volontà e un’ammirevole dedizione verso il suo lavoro:

C’ho un bel bernoccolo. Ma andiamo avanti con il programma, dai. Se mi date uno sgabello io vado avanti con l’intervista. Io andrei avanti. Io continuo a condurre, non mollo. Mi dovete abbattere, io vado avanti

La conduttrice è riuscita quasi a portare a termine la puntata. Solo alla fine, infatti, ha ammesso di non poter più ad andare avanti e di voler interrompere la diretta.

Christian De Sica prova a incoraggiare Mara

Nel giro di pochissimo tempo, la notizia della caduta di Mara Venier è diventata virale. Centinaia di utenti si sono riversati sui social per sincerarsi delle condizioni della conduttrice. La donna, seppur provata, ha rassicurato tutti:

Grazie a tutti per i messaggi, poteva andare peggio. Sto bene

Tra i tanti messaggi spicca quello di Christian De Sica che, come tanti altri fan, è rimasto incredulo davanti ai tragici eventi che ultimamente stanno colpendo Mara: