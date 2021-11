Nel corso della puntata di ieri de La Vita in Diretta, Mara Venier si è resa protagonista di una confessione che ha lasciato tutti senza parole. Tra gli ospiti in studio era presente anche Pierpaolo Pretelli, il quale sta dimostrando a Tale e quale show di avere delle grandi doti interpretative e di tenuta del palcoscenico. Proprio in virtù di questo, zia Mara ha deciso di offrirgli un nuovo incarico in Rai.

Mara Venier vuole Pierpaolo Pretelli a Domenica In

Dopo il GF Vip la carriera di Pierpaolo Pretelli si sta rivelando tutta in salita. Il compagno di Giulia Salemi attualmente è impegnato con Tale e quale show, programma in cui sta dimostrando di essere piuttosto bravo sia a cantare sia ad imitare. Ad ogni modo, il programma venerdì prossimo chiuderà i battenti e verrà decretato il vincitore della stagione. Venerdì 19 novembre, poi, ci sarà la serata speciale in cui si sfideranno i migliori di questa stagione con quelli della precedente.

Ad ogni modo, quando questa esperienza sarà volta definitivamente al termine, pare che Pierpaolo Pretelli continuerà a stare in Rai. Mara Venier, infatti, durante la scorsa puntata de La Vita in Diretta ha dichiarato di volere fortemente il giovane a Domenica In. Nello specifico, la conduttrice ha detto: “Sto pensando a lui per Domenica In“. In seguito, ha aggiunto: “Sto già pensando ad un gioco molto forte”.

Cosa farà Pretelli e la sua reazione

Stando a quanto emerso, pare che Pierpaolo Pretelli e Mara Venier saranno i protagonisti di un nuovo gioco che verrà introdotto a Domenica In. L’ex velino è stato estremamente felice di questa notizia, sta di fatto che non ha potuto fare a meno di esternare la sua gioia dicendo:

I fan di Pretelli, dunque, saranno felici di sapere che il giovane continuerà ad essere su Rai 1. Al momento, però, non si conoscono ancora i dettagli del gioco a cui ha fatto riferimento la Venier nel corso dell’ospitata a La Vita in Diretta ma, molto presto, è probabile che ci saranno degli aggiornamenti in merito.