Oggi sabato 20 novembre si giocherà la sfida tra Medvedev e Ruud, valida per le semifinali delle ATP Finals 2021. Il campione uscente degli US Open è al momento imbattuto, dopo aver ottenuto 3 vittorie su altrettanti incontri disputati nella fase a gironi, l’ultima contro il nostro Jannick Sinner (con annesse polemiche). Il norvegese Ruud si è invece qualificato a sorpresa battendo in rimonta il russo Rublev, guadagnandosi così l’accesso alle semifinali del torneo.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere in TV la semifinale Medvedev-Ruud e l’orario d’inizio dell’incontro.

ATP Finals 2021: dove vedere la semifinale Medvedev-Ruud in TV

La semifinale delle ATP Finals Torino 2021 tra Medvedev e Ruud sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, canale 201 e 205 di Sky. L’orario d’inizio della partita è fissato per le ore 14 di oggi pomeriggio. Non è prevista invece la copertura in chiaro da parte della Rai, con la programmazione di Rai 2 che punterà alla seconda semifinale di stasera, che vedrà opposti Djokovic e Zverev.

Dove vedere in streaming Medvedev-Ruud

La diretta streaming della semifinale Medvedev-Ruud di oggi sarà visibile su Sky Go e NOW, le due piattaforme di video streaming destinate agli abbonati Sky e NOW. I servizi in questione sono fruibili da PC, Smart TV, smartphone, tablet e set-top box. Confermiamo infine che la sfida di oggi pomeriggio delle ATP Finals non sarà trasmessa in streaming gratuito su RaiPlay.