Ieri sera, mercoledì 17 novembre, in seconda serata su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del Maurizio Costanzo Show. Durante la trasmissione c’è stato un momento molto toccante in cui sono stati tirati in ballo due grandi artisti del mondo della televisione scomparsi, Corrado e Fabrizio Frizzi. Tra gli ospiti del conduttore c’era anche Stefania Orlando la quale ha speso parole molto toccanti per i due protagonisti deceduti prematuramente.

Le parole di Stefania su Corrado

Nel corso della puntata di ieri sera del Maurizio Costanzo Show c’è stato un episodio davvero commovente in cui si è parlato di Corrado e di Fabrizio Frizzi. Sull’argomento è intervenuta soprattutto Stefania Orlando, la quale ha speso parole molto dolci per ricordare i due artisti del mondo dello spettacolo.

In merito a Corrado, l’ex concorrente del GF Vip ha detto: “Ho fatto il mio primo provino con Corrado e ricordo di un grande professionista e un grande signore”. Stefania ha voluto tessere le lodi del conduttore scomparso dipingendolo come una persona dotata di grande umanità e sensibilità. Per certi versi il suo comportamento è stato simile a quello di Fabrizio Frizzi.

La Orlando e la grande umanità di Fabrizio Frizzi

Stefania ha avuto modo di lavorare con quest’ultimo per un anno intero in quanto conducevano insieme un programma quotidiano. Per tale motivo, la Orlando ha potuto approfondire la sua conoscenza andando un po’ più a fondo delle apparenze. Pertanto, ha detto di essere rimasta sempre molto colpita da una caratteristica in particolare di Fabrizio. La donna, infatti, ha detto:

“Lui tutti i giorni chiedeva a tutti come stai”.

Malgrado questa possa sembrare una cosa scontata, in realtà non lo è. Specie in un contesto lavorativo, dove ognuno tende un po’ ad arare il proprio campo senza curarsi degli altri, fare una domanda del genere quotidianamente è prova di umanità e di purezza d’animo. Le parole di Stefania hanno riscontrato il favore di tutti i presenti, sta di fatto che il suo intervento è stato accompagnato da un applauso molto caloroso.