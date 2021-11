Peacock, il servizio streaming di NbcUniversal, ha debuttato oggi 16 novembre in Irlanda e nel Regno Unito. Presto si prevede il suo arrivo anche in Italia.

Peacock finalmente sbarca in Europa e i primi a poter godere di questo servizio streaming sono proprio il Regno Unito e l’Irlanda. Non richiede nessun costo aggiuntivo perché è già incluso nel pacchetto Sky e in Now. E’ già stato annunciato che in pochi mesi sbarcherà in Italia, Austria e Germania, allargando così i suoi confini.

Un servizio video on demand parte del gruppo Comcast. Il suo obiettivo è quello di arricchire i contenuti della pay tv senza chiedere però abbonamenti aggiuntivi. Un’ottima notizia per i clienti perché il suo catalogo comprende migliaia di ore di contenuti.

Zan Bennett, amministratore delegato di Sky nel Regno Unito e l’Irlanda sottolinea come l’arrivo di Peacock su Sky e Now amplierà i contenuti. L’obiettivo dell’azienda ovviamente è quello di aumentare gli ingressi per la famosa piattaforma.

Catalogo Peacock: cosa comprende in fase di lancio

In fase di lancio Peacock si presenta al pubblico europeo con tre categorie. Ecco quali sono le macro sezioni e alcuni titoli proposti in ognuna.

Peacock Originals, dove tra i titoli spuntano Vampire Academy, The Resort, The Best Man, Angelyne, Saved by the Bell, The Girl in the Woods, Battlestar Galactica.

La categoria show tv classici e contemporanei debutta con 30 Rock, The Office, Will & Grace, Young Rock, Staturday Night Live, Psych, Superstore e The Mindy Project.

Nella categoria film le proposte sono tante, tra cui Paura e Delirio a Las Vegas, The game, Hannibal, L’ultima casa a sinistra, Pride & Prejudice e Un milione di modi per morire nel west.