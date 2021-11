Il palinsesto Rai cambierà per il mese di dicembre 2021, tanto per il daytime quanto per le prime serate. Alcuni condizionati proprio dall’inizio delle feste natalizie. Vediamo insieme come cambierà la programmazione Rai di dicembre.

Il Paradiso delle Signore 6 si ferma per una settimana

La soap opera il Paradiso delle Signore 6 si fermerà per le feste natalizie: una settimana di pausa per gli attori Alessandro Tersigni, Vanessa Gravina e Roberto Farnesi. Nello specifico la soap verrà interrotta il 24 dicembre per tornare in onda il 3 gennaio 2022 sempre alla stessa ora.

Il palinsesto Rai cambia anche in prime time per due fiction che hanno da poco debuttato nella tv nostrana. Anche se iniziata da poco, precisamente dall’11 novembre 2021, la serie Un Professore è destinata a concludersi: gli ultimi due episodi (undicesimo e dodicesimo) andranno in onda il 16 dicembre.

Anche la sedicesima edizione di Ballando con le stelle si conclude a dicembre. Il programma di Milly Carlucci ci saluterà il giorno 18 e proprio in questa data verrà proclamato il vincitore.

Nuovi arrivi nella programmazione Rai

Tra le novità dell’ultimo mese dell’anno, due sono di Alberto Angela: Stanotte a… tornerà con una puntata speciale a dicembre mentre Meraviglie andrà in onda da sabato 1° gennaio 2022 così da inaugurare bene l’inizio del nuovo anno.

Ma le novità non sono finite qui, le anticipazioni sul palinsesto Rai ci avvisano del ritorno di Antonella Clerici: dal 26 novembre infatti tornerà The Voice Senior, talent show alla ricerca di artisti della terza età. Tra le new entry di questa nuova edizione ci sarà Orietta Berti in veste giudice.