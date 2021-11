Verissimo rompe il silenzio sugli ospiti che saranno presenti alla puntata di Sabato 13 Novembre alle 16:00 condotta da Silvia Toffanin. Per la prima volta insieme in televisione ci saranno Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani. L’altro grande annuncio fatto dalla trasmissione è la partecipazione di Lorella Cuccarini, direttamente da Amici, dove lavora come insegnante.

Tommaso Zorzi, influencer, intrattenitore, opinionista e personaggio televisivo a tutto tondo, è l’ultimo vincitore del Grande Fratello Vip. Recentemente si è espresso contro la bocciatura del ddl Zan, ritenendola una manovra politica

“un tiro alla fune con i diritti delle persone per i loro tornaconti, mi fa inca…are. C’è sotto del marcio e di questo fanno le spese i ragazzi che a Ferrara qualche giorno fa sono stati vittime di un attacco neofascista da parte di altri ragazzini invasati, che si sentono legittimati a farlo perché per loro l’affossamento del ddl equivale alla libertà di agire in questo modo e questo è molto sbagliato”.

Dopo il GF Vip Zorzi è sempre stato molto impegnato tra sponsorizzazioni di una linea di sex toys, partecipazioni tv, e presto sarà alla guida di un nuovo programma tv Drag Race Italia. Il programma andrà in onda a Novembre su Discovery+ e sarà la primissima edizione italiana del formato americano ormai consolidato “RuPaul’s Drag Race”. Tommaso in quell’occasione sarà affiancato da Chiara Francini e la drag queen Priscilla per giudicare gli ospiti in gara.

Lorella Cuccarini ha alle spalle 35 anni di carriera. Presentatrice, ballerina, conduttrice radiofonica, scoperta da Pippo Baudo, ha lavorato in moltissimi programmi che hanno fatto la storia della televisione come Buona Domenica, Sanremo, Paperissima, Domenica In e Miss Italia.

Negli ultimi anni molto gossip è stato fatto intorno alla sua rivalità con Heather Parisi, infatti l’altra grande diva e ballerina della tv italiana, lancia spesso i suoi strali via Twitter contro la collega. Così, Maria De Filippi, ad appena un anno di distanza dalla partecipazione della ballerina statunitense naturalizzata italiana, ha deciso di chiamare alla scuola di Amici proprio l’acerrima rivale Lorella Cuccarini. L’anno scorso, in coppia con Arisa, ha dato vita ad uno show frizzante e divertente. Tanto da riconfermarla anche per questa nuova stagione.

Lorella Cuccarini come insegnante finora si è mostrata sempre molto attenta e delicata nei confronti dei suoi allievi. Cosa racconterà ai microfoni di Silvia Toffanin? Lo scopriremo sabato!