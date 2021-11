A Uomini e Donne c’è stato un grave lutto. Un ex esponente del trono over del talk show pomeridiano, infatti, ha perso la vita a seguito di un incidente stradale che si è rivelato per lui fatale. Lui era Riccardo Ravalli, un cavaliere giunto in trasmissione per conoscere Daniela. Scopriamo qual è stata la dinamica dell’incidente.

Chi era e come è morto Riccardo Ravalli

In queste ore è giunta la tristissima notizia circa il decesso di Riccardo Ravalli, ex esponente del trono over di Uomini e Donne. Lui partecipò alla trasmissione un po’ di tempo fa e si relazionò soprattutto con Daniela. Il cavaliere si è sempre distinto per i suoi modi da gentiluomo, tuttavia, la relazione con la donna non ha avuto un lieto fine. Dopo essersi lasciati, infatti, l’uomo abbandonò la trasmissione per non tornarvi più.

Ieri, 10 novembre, però, è arrivata la tristissima notizia. Alle 12:30 circa, Riccardo è rimasto coinvolto in un incidente stradale sull’autostrada A22 a pochi passi dal casello di Reggiolo-Rolo. Il giovane si trovava alla guida di un furgone quando, improvvisamente, si è schiantato contro un mezzo pesante. L’impatto è stato violentissimo, sta di fatto che il protagonista pare sia morto sul colpo.

Il cordoglio di Luisa di Uomini e Donne

Nel momento in cui i vigili del fuoco e gli esponenti della croce rossa sono arrivati sul posto, infatti, non hanno potuto fare altro che constatare la sua morte. Riccardo aveva solo 39 anni e, almeno per il momento, non si sa come sia potuto andare a sbattere contro il tir che lo precedeva. L’unica cosa certa è che la strada era piuttosto trafficata a causa del casello. Lui è stato l’unico a perdere la vita durante questo violento incidente.

La persona che era alla guida del camion, infatti, è rimasta illesa dall’impatto, mentre Riccardo pare sia stato trovato intrappolato da alcune lamiere. Gli esponenti di Uomini e Donne sono rimasti spiazzati da questa triste notizia, ma solo in pochi hanno deciso di mostrare il loro cordoglio sui social. Tra di essi colpisce il messaggio di Luisa Anna Monti, che di recente si è trovata a combattere una dura battaglia contro il cancro. La donna si è detta molto dispiaciuta per la triste notizia ed ha voluto mandare un ultimo saluto a Riccardo.