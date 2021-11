Molto presto su Amazon Prime Video uscirà la nuova serie che vede come protagonisti Chiara Ferragni e Fedez. L’influencer e il rapper hanno deciso di fare un piccolo spoiler per i loro seguaci, sta di fatto che hanno pubblicato online la sigla della nuova serie “The Ferragnez”. Gli utenti del web, chiaramente, sono rimasti molto contenti di questa anticipazione. Scopriamo, dunque, di cosa si tratta.

La nuova serie The Ferragnez online dal 9 dicembre

Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di cimentarsi in un nuovo progetto che li riguarda molto da vicino. I due, infatti, hanno realizzato una piccola serie, che sarà online su Amazon Prime Video a partire dal 9 dicembre 2021. La serie è una sorta di cortometraggio sulla loro vita, pertanto, oltre al cantante e all’influencer, saranno presenti anche i parenti più stretti, loro figlio Leone e la cagnolina Matilde.

Entrando più nello specifico, i due protagonisti porteranno al loro pubblico contenuti inerenti un momento molto importante della loro vita, ovvero, quello che va dalla fine del 2020 ai primi mesi del 2021. Tale periodo coincide anche con gli ultimi mesi di gravidanza di Chiara e la nascita della piccola Vittoria, star indiscussa delle loro Instagram Stories.

Chiara e Fedez pubblicano la sigla

Ad ogni modo, nell’attesa di vedere, finalmente, le puntate della nuova serie, Chiara Ferragni e Fedez hanno pubblicato su Instagram in anteprima la sigla che hanno scelto. A cantare sono proprio marito e moglie, i quali anticipano quello che sarà il contenuto di The Ferragnez. La sigla, infatti, comincia così: “Tutto è iniziato con un cane e un papillon, ma pensa un po’”. In seguito: “Perché non allarghiamo la famiglia tipo yoyo. Perché ogni volta che mi baci è un Ko, quindi baciami stupido e inizia lo show. The Ferragnez!”

Nella piccola clip Chiara e Fedez si divertono a ballare e a mostrare i membri della loro famiglia. Adesso, quindi, non ci resta altro che attendere il 9 dicembre per vedere il risultato del progetto a cui hanno tanto lavorato i due coniugi nei mesi passati.