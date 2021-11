È in arrivo The Ferragnez – La serie, la serie TV che racconta la vita dell’influencer italiana più famosa al mondo, Chiara Ferragni, e di suo marito, l’artista musicale Fedez. La prima stagione prodotta da Banijay Italia prevede 8 episodi ed è ambientata tra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021, un periodo molto speciale per i Ferragnez: in quei mesi, infatti, la coppia annunciava la seconda gravidanza, Fedez partecipava al Festival di Sanremo e, dulcis in fundo, nasceva la secondogenita Vittoria. Il pubblico avrà la possibilità di vedere la relazione tra Chiara Ferragni e Fedez attraverso uno sguardo inedito, delicato, intimo, ma anche di conoscere la famiglia di entrambi (come le sorelle Valentina Ferragni e Francesca Ferragni) e scoprire aspetti della coppia mai svelati prima d’ora.

Quando esce The Ferragnez – La serie

L’uscita di The Ferragnez – La serie è attesa per dicembre 2021. Un regalo di Natale perfetto per tutti i fan della coppia più glamour e social del Bel Paese, la cui fama ha varcato anche i confini nazionali, come dimostra la distribuzione della nuova serie in 240 nazioni.

Dove vedere The Ferragnez -La serie

Gli otto episodi della prima stagione di The Ferragnez – La serie saranno trasmessi in esclusiva su Amazon Prime Video, la piattaforma di video streaming del colosso Amazon inclusa gratuitamente nell’abbonamento Amazon Prime.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Non è la prima volta che la Ferragni e Fedez collaborano con Amazon. Nel 2019, dopo la presentazione alla Mostra del Cinema di Venezia, il documentario Chiara Ferragni Unposted era approdato in esclusiva nel catalogo di Prime Video. Nel recente passato, invece, Fedez ha presentato insieme a Mara Maionchi LOL – Chi ride è fuori, oltre a essere uno dei fuggitivi della prima stagione di Celebrity Hunted – Caccia all’Uomo, il primo show Amazon Original italiano. Al di là di questo, la stretta collaborazione tra Fedez e Amazon è testimoniata dal ruolo di social brand ambassador di Prime Video in Italia ricoperta dall’artista milanese.