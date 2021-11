Rai 1 ha annunciato delle importanti novità per i palinsesti televisivi del 2021. Nonostante l’anno sia quasi terminato, ci sono ancora delle sorprese in serbo per gli affezionati spettatori. In particolare, durante la prossima settimana, potremo assistere a due appuntamenti con la fiction Cuori e, presto, debutterà una nuova serie dal titolo Bianca.

Purtroppo, i fan di Imma Tataranni non saranno così fortunati perché la rete ha deciso di chiudere la fiction per il momento. Per fortuna, si tratterà solo di una soluzione temporanea. Ecco tutti i dettagli di ciò che ci aspetta!

Il doppio appuntamento di Cuori

La fiction Cuori sta riscuotendo un grande successo tra il pubblico. Fin dalla prima puntata, infatti, ha accolto a braccia aperte tutti i fan più accaniti del genere medical drama. Nella prossima settimana, la serie tornerà con un doppio appuntamento che permetterà di aggiungere nuovi tasselli alla vita dei protagonisti. Solitamente, il giorno designato per la trasmissione dello show è la domenica, però, questa volta, dopo l’episodio del 14 novembre ci sarà anche quella di martedì 16 novembre.

L’arrivo di Bianca e lo stop a Imma Tataranni

Sappiamo anche che, a partire dal 22 novembre, su Rai 1, debutterà una nuova fiction dal titolo Bianca. La protagonista è una detective non vedente che ha deciso di unirsi alla polizia per onorare la memoria di sua sorella, morta a causa delle violenze del fidanzato. La serie, scritta da Francesco Arlanch, trae spunto dall’omonimo libro di Patrizia Rinaldi.

Un’altra novità importante è la sospensione di Imma Tataranni. La fiction, composta da 8 puntate totali, tornerà nel 2022 per consentire agli spettatori di proseguire con la storia. I fan non dovranno attendere molto visto che la messa in onda è prevista per i primi mesi del nuovo anno.