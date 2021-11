Sabato 6 e domenica 7 novembre andranno in onda due nuovi appuntamenti con Verissimo. Il programma di Silvia Toffanin continuerà ad essere trasmesso sempre al solito orario, ovvero, a partire dalle 16:30 fino alle 18:40 circa su Canale 5. Gli ospiti dei prossimi due appuntamenti sono molti. Tra di loro ci sarà anche Iva Zanicchi, che giovedì scorso ha debuttato con il suo nuovo format. Scopriamo tutti i dettagli.

Gli ospiti di Verissimo di sabato 6 novembre

Verissimo si appresta a dare luogo ad altri due nuovi appuntamenti. Silvia Toffanin dunque, si prepara ad accogliere nel suo studio tanti ospiti e a parlare di tanti argomenti degni di nota. Per quanto riguarda il pomeriggio di domani, sabato 6 novembre, in studio ci sarà il cantante Francesco Renga, il quale parlerà della sua vita professionale e non mancheranno riferimenti anche per quanto concerne la sfera sentimentale.

A seguire, poi, sarà la volta di Carolina Crescentini e Francesca Barra. Inoltre, in studio ci sarà anche un volto di Amici di Maria De Filippi, ovvero, Veronica Peparini e il suo compagno Andreas Muller. Per ultimo, ma non meno importante, Silvia Toffanin intervisterà Alessandro Zan. Il fautore del tanto discusso DDL Zan avrà l’opportunità di aprirsi a 360 gradi. La sua intervista, infatti, non sarà di natura politica, bensì personale, pertanto, il pubblico conoscerà un uomo completamente diverso da quanto appreso fino a questo momento.

Gli ospiti di domenica 7 novembre

Per quanto concerne il pomeriggio di domenica 7 novembre, invece, gli ospiti di Verissimo saranno altrettanto interessanti. La conduttrice accoglierà al centro dello studio il ct della Nazionale Roberto Mancini, Piero Barone e Ignazio Boschetto. Ampio spazio, poi, verrà dato anche al cantante del trio Il Volo, Gianluca Ginoble.

Tra gli ospiti più attesi, poi, ci sarà anche Iva Zanicchi. La cantante lo scorso giovedì ha esordito con il suo nuovo programma “D’Iva”. Si tratta di uno show, in onda su Canale 5, volto a celebrare i 60 anni della sua strepitosa carriera. Per ultimo, infine, si lascerà intervistare anche Red Canzian.