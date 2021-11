Tutto è pronto per il debutto di D’Iva, un programma dedicato a Iva Zanicchi e suddiviso in due serate. L’obiettivo sarà quello di omaggiare la personalità e la carriera della cantante. Il pubblico, da sempre, ha mostrato di apprezzare le doti artistiche di Iva e di immedesimarsi in lei per il suo buon carattere. Questa volta, avrà modo di conoscerla meglio e di percorrere le tappe fondamentali che l’hanno segnata dal punto di vista professionale e personale.

Nell’arco delle due puntate, verrà dato spazio a diversi ospiti che interverranno per parlare del loro rapporto con Iva Zanicchi e di ciò che ha significato conoscerla e averla accanto.

Gli ospiti della prima serata

Nella puntata di debutto, ci saranno personalità di spicco della televisione italiana. Iva Zanicchi, attraverso un’intervista con Silvia Toffanin, si aprirà con gli spettatori e punterà l’attenzione sul rapporto tra lei e la sua famiglia. Inoltre, racconterà alcuni aneddoti che hanno segnato la sua vita. La cantante ha iniziato a lavorare nel campo della musica quando era ancora molto giovane. Nonostante questo, si è immediatamente distinta per il suo particolare e grande talento canoro. Ha vinto per ben tre volte il Festival di Sanremo e ha avuto modo di calcare anche palchi non italiani come il Madison Square Garden a New York e l’Olympia a Parigi.

Per ora, sappiamo che gli ospiti saranno i seguenti:

Orietta Berti

Anna Tatangelo

Bianca Atzei

Gigi D’Alessio

Fausto Leali

Andrea Pucci

Quando e dove vedere D’Iva

Il primo appuntamento con la trasmissione verrà trasmesso, su Canale 5, il 4 novembre, mentre il secondo andrà in onda l’11 novembre. Si tratterà di uno show in prime time, diretto da Roberto Cenci. Ovviamente, non sappiamo quale sarà l’accoglienza del pubblico, ma ci sono tutte le carte in regola per trasformate queste due serate in un vero e proprio successo.