La Serie A femminile 2021/22 torna di nuovo in campo con la sfida tra Fiorentina e Inter, valida per la 8° di campionato. Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Fiorentina Inter, in calendario il giorno 06 novembre alle ore 14:30.

Dove vedere Fiorentina Inter

La partita Fiorentina – Inter di Serie A femminile sarà trasmessa su TIMvision e in chiaro su La7.

Lo streaming di Fiorentina Inter femminile sarà disponibile su Smart TV, app Android e iOS, TV box, decoder TIMvision, Chromecast, Amazon Fire TV Stick e Xbox. Inoltre, chi vuole potrà seguire la gara live su PC Windows o Mac collegandosi al sito dazn.com o timvision.it.

L’interesse generale sul calcio in rosa è in continua ascesa e la gara tra Fiorentina e Inter della 8° giornata di Serie A è la chiara dimostrazione di quanto sia cresciuto il livello dei club femminili in questi ultimi anni, grazie anche all’importante vetrina dei Campionati Mondiali di calcio disputati in Francia.

Fiorentina Inter su DAZN

Questa settimana su DAZN saranno trasmessi gli incontri delle squadre femminili di Milan e Inter, grazie alla partnership stretta dal gruppo di Perform con i canali televisivi tematici dei due club meneghini, Milan TV e Inter TV. Entrambe le partite di Milan e Inter Women potranno essere viste in diretta streaming su DAZN da tutti coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento a 29,99 euro al mese: gli abbonati dovranno collegarsi all’app e sintonizzarsi sui canali Milan TV e Inter TV a partire dal fischio d’inizio delle rispettive gare.



Programma Fiorentina Inter di Serie A femminile

In conclusione, ecco un veloce riepilogo su quando e come vedere Fiorentina vs Inter del campionato della Serie A donne: