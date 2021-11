Ieri, martedì 2 novembre, è andata in onda una nuova puntata de Le Iene in cui è stata presente anche Giulia Salemi. L’influencer è stata la protagonista di un servizio di Nicolò Devitiis incentrato sull’autostima e sull’importanza che, ormai, si dà sempre più al mondo virtuale che a quello reale. In tale occasione, la compagna di Pierpaolo Pretelli ne ha approfittato per fare un discorso molto toccante.

Il servizio de Le Iene sull’autostima

Giulia Salemi è stata ospite de Le Iene nel corso della puntata di ieri e si è resa protagonista di un discorso che ha lasciato tutti senza parole. L’inviato Devitiis ha dato luogo ad un servizio a cui hanno preso parte alcuni influencer, tra cui Francesco Chiofalo, Taylor Mega e Sarah Altobello. Ai tre è stato chiesto di pubblicare delle foto senza adoperare nessun filtro in modo da mostrarsi totalmente al naturale ai loro fan.

Questo per dimostrare che nella vita è necessario accettarsi per quello che si è senza bisogno di apportare delle modifiche, talvolta davvero eccessive, ai propri tratti somatici. Successivamente, poi, è stata la volta di Giulia Salemi. L’inviato le ha chiesto di struccarsi e di proseguire l’intervista in questo modo. Lei lo ha fatto senza problemi e ne ha approfittato anche per lanciare un messaggio di positività a tutti i telespettatori.

Il commovente discorso di Giulia Salemi

Nello specifico, Giulia ha detto che lei stessa ha spesso sofferto di problemi di autostima. Ad ogni modo, adesso ha imparato ad apprezzarsi e ad amarsi molto di più, pertanto, si sente nella posizione di poter dare un consiglio. In particolare, ha detto: “Consiglio di imparare ad amarci e ad imporci agli altri per quello che siamo realmente”. Successivamente ha aggiunto:

“Consiglio di non permettere mai a nessuno di farci sentire inferiori o sbagliati, dovremmo avere il coraggio di mostrarci per quello che siamo“.

Queste parole sono piaciute moltissimo sia all’inviato sia, soprattutto, al pubblico da casa. Sui social, infatti, in molti si sono complimentati con Giulia Salemi per l’ottimo esempio che ha dato e per le splendide parole adoperate per motivare tutti coloro i quali la seguono con affetto e ammirazione.