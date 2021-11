Déjà-vu a Caduta Libera, il game show in onda nel pre-serale di Canale 5. Da un paio di settimane i telespettatori stanno seguendo con interesse il fortunato percorso di Giovanni Trovato, il nuovo campione piglia-tutto del programma condotto da Gerry Scotti. Più che fortuna però si tratta di un mix perfetto di intelligenza, bravura e talento. In carica dallo scorso 14 ottobre, Giovanni ha già guadagnato la considerevole somma di 102.000 euro.

Anche Gerry non sta più nella pelle, e dopo l’ennesima vincita del giovane campione ha esclamato: “Questo ragazzo è un fenomeno. Ne ho visto tanti e lui è uno dei tanti che ho visto. Entra di diritto nel gotha del nostro programma, sfondando il muro dei 100.000 euro”. Lo stesso gruppo ristretto di campionissimi dove da tempo risiede uno dei giocatori più vincenti della storia dei game show televisivi, vale a dire Nicolò Scalfi.

Le vincite di Giovanni Trovato a Caduta Libera

Ma come ha fatto Giovanni Trovato ad arrivare in appena due settimane a portarsi a casa oltre 100.000 euro in gettoni d’oro? Ad oggi sono quattro le vittorie del campionissimo:

10.000 euro : la prima risale al 17 ottobre, tre giorni dopo essere diventato campione, quando conquistò la somma di 10.000 euro.

: la prima risale al 17 ottobre, tre giorni dopo essere diventato campione, quando conquistò la somma di 10.000 euro. 21.000 euro : trascorrono quattro giorni, e il 21 ottobre Giovanni rimpingua il montepremi vinto a Caduta Libera con altri 21.000 euro.

: trascorrono quattro giorni, e il 21 ottobre Giovanni rimpingua il montepremi vinto a Caduta Libera con altri 21.000 euro. 61.000 euro : il colpo grosso arriva nella puntata trasmessa lo scorso 27 ottobre, quando vince la bellezza di 61.000 euro.

: il colpo grosso arriva nella puntata trasmessa lo scorso 27 ottobre, quando vince la bellezza di 61.000 euro. 10.000 euro: nell’appuntamento di Ognissanti sfonda per la prima volta il muro dei 100.000 euro, concludendo per la quarta volta il gioco dei Dieci Passi per una vincita di altri 10.000 euro.

Considerata la preparazione eccezionale del nuovo campione, non è da escludere che nel corso dei prossimi giorni arrivino nuove vincite preziose: secondo voi Giovanni Trovato diventerà il campione più forte di sempre di Caduta Libera?

Se volete assistere dal vivo a una delle sue vincite, o perché no, sfidarlo sul campo, vi invitiamo alla lettura del nostro approfondimento su come partecipare a Caduta Libera.

