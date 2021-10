A partire da questa sera, giovedì 28 ottobre, parte il live di X Factor. L’appuntamento è alle 21:15 su Sky Uno, in streaming su NOW e su TV8 in chiaro. In questo appuntamento si punterà sui brani inediti, pertanto, i concorrenti in gara si esibiranno cantando canzoni già rese note. Scopriamo nel dettaglio quali sono le assegnazioni della prima puntata e chi sarà l’ospite d’onore.

Al via la nuova stagione di X Factor live

Nel corso della prima puntata del live di X Factor, il conduttore Ludovico Tersigni sarà alle prese con il tavolo composto dai quattro giudici: Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika. A ciascuno di loro sono assegnati 3 concorrenti in gara. Quest’anno le categorie sono scomparse a causa della presenza di poche donne. Ogni concorrente, dunque, non verrà più identificato con la categoria di riferimento, bensì con il proprio giudice.

I 12 cantanti scelti per partecipare al live si esibiranno cantando brani inediti, i quali saranno in vendita dalla mezzanotte con il Mixtape vol.2 acquistabile e ascoltabile sulle divere piattaforme prodotto da Sony Music Italy. Scopriamo, dunque, quali sono le assegnazioni della prima puntata.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Leggi anche: Ecco cosa vedere stasera in tv

Le assegnazioni della prima puntata e l’ospite d’onore

Le Endrigo – Emma – cantano Cose più grandi di te;

– Emma – cantano Cose più grandi di te; gIANMARIA – Emma – canta I Suicidi;

– Emma – canta I Suicidi; Vale Lp – Emma – canta Cheri;

– Emma – canta Cheri; Bengala Fire – Manuel Agnelli – cantano Valencia;

– Manuel Agnelli – cantano Valencia; Erio – Manuel Agnelli – canta Amore Vero:

– Manuel Agnelli – canta Amore Vero: Mutonia – Manuel Agnelli – cantano Rebel;

– Manuel Agnelli – cantano Rebel; Fellow – Mika canta Fire;

– Mika canta Fire; Nika Paris – Mika canta Tranquille;

– Mika canta Tranquille; Westfalia – Mika cantano Goblin;

– Mika cantano Goblin; Edo aka BALTIMORA – Hell Raton – canta Altro;

– Hell Raton – canta Altro; Karakaz – Hell Raton cantano Useless;

– Hell Raton cantano Useless; Versailles – Hell Raton canta Truman Show.

In merito all’ospite della prima puntata live di X Factor, invece, sul palco salirà Carmen Consoli, la quale presenterà il suo nuovo album “Volevo fare la rockstar”. Il set dei live è il Teatro Repower di Assago.