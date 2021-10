In queste ore sta circolando sul web un’indiscrezione che riguarda Ambra Angiolini e il fatto che la donna possa diventare ballerina per una notte a Ballando con le stelle. Questa notizia è trapelata dal magazine Chi, diretto da Alfonso Signorini. Su tale settimanale, in edicola tutti i mercoledì, è emerso che Milly Carlucci sarebbe fortemente propensa ad avere la cantante nel suo parterre.

L’indiscrezione su Ambra a Ballando con le stelle

Ambra Angiolini potrebbe essere una delle prossime ballerine per una notte a Ballando con le stelle. In ogni puntata, infatti, la conduttrice ospita un esponente del mondo dello spettacolo, il quale deve esibirsi per una sola notte in un balletto, accompagnato da un insegnante professionista. Questo sabato toccherà a Cristiano Malgioglio e il prossimo potrebbe essere la volta della cantante.

Almeno per il momento, però, la notizia non risulta essere affatto certa, anzi. Sul settimanale Chi si legge:

"Per ora Ambra dice no, ma la Carlucci rilancia con un cachet altissimo".

Insomma, a quanto pare la conduttrice sembrerebbe essere pronta a tutto pur di avere una delle protagoniste più discusse del momento nel suo programma.

Gli “escamotage” della Rai per avere l’Angiolini nel talent show

Ambra, infatti, in questo periodo è al centro dell’attenzione a causa della rottura con Massimiliano Allegri. Quest’ultimo pare l’abbia lasciata dopo alcuni tradimenti. Anche in virtù di questo, la presenza dell’Angiolini a Ballando con le stelle sarebbe molto attesa dal pubblico da casa. Tuttavia, le speranze non sono ancora dissipate.

L’11 novembre, infatti, al cinema esce il film “Per tutta la vita”, che ha come protagonisti la cantante e Fabio Volo. In virtù di questo, è probabile che la Rai spinga la donna a prendere parte al talent show del sabato sera principalmente per presentare il suo nuovo film, il quale, tra le altre cose, è targato Rai Cinema. Non ci resta che attendere, dunque, per scoprire se Ambra deciderà davvero di accettare questa proposta.