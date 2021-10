Tutto è pronto per la seconda stagione di King of Pizza. Si tratta di uno show creato da Dovilio Nardi e avente lo scopo di incoronare il miglior maestro della pizza. Esperti nel settore parteciperanno a gustose sfide culinarie dove dovranno mostrare il loro talento e la loro originalità.

Nella scorsa edizione fu Matteo Sanna a vincere il titolo. Il pizzaiolo, proveniente da Sassari, spiccò tra tutti grazie alla sua capacità di rappresentare la Sardegna tramite la pizza. Questo gli permise di convincere i giudici e di sbaragliare la concorrenza composta da Oronzo Quarta e da Eros Cavaliere.

Nelle nuove puntate, sicuramente, i colpi di scena e le novità non mancheranno. Ecco tutti i dettagli!

Come sarà strutturato King of Pizza 2?

Il talent culinario sarà formato da ben 20 puntate. Come lo scorso anno, potremo assistere alle fasi preliminari e poi alla tanto attesa finalissima. Al programma parteciperanno 60 pizzaioli d’eccezione che, si sono distinti grazie al loro incredibile talento. In ogni puntata si dovranno cimentare in sfide mozzafiato, dove non saranno giudicati solo per il gusto delle loro creazioni, ma anche per l’aspetto estetico.

Farà da sfondo alla sfida il magnifico castello di Gourmelandia, nato nel 1309 e situato nella città di Forlì. Ovviamente, saranno presente anche dei giudici che avranno il compito di assaggiare i prodotti cucinati dai pizzaioli e di scegliere il migliore. Tra loro spiccano i nomi di:

Dovilio Nardi : Presidente della Nazionale Italiana Pizzaioli

: Presidente della Nazionale Italiana Pizzaioli Antonio Sorrentino : Executive Chef di Rossopomodoro

: Executive Chef di Rossopomodoro Sergio Ferrarini : Responsabile MAAR Academy

: Responsabile MAAR Academy Emilio Vattimo : Nip World MasterChef

: Nip World MasterChef Daniele Bartocci : giornalista

: giornalista Matteo Giannotte: Vice-presidente NIP

Quando e dove andrà in onda King of Pizza 2?

Le puntate inedite della seconda stagione di King of Pizza verranno trasmesse da Sky, in particolare su Canale Italia. Successivamente, esse saranno rese disponibile a tutti sul canale Youtube di NipFood. Al momento, non è stata ancora diffusa la data di inizio ufficiale, ma probabilmente il programma farà il suo ingresso nei palinsesti televisivi prima della fine del 2021.

Ricordiamo che per accedere al contenuto sarà necessario abbonarsi a Sky. Ciò consentirà di avere accesso a un vasto repertorio formato da film, serie tv e programmi.