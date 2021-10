Alcune ore fa, sul profilo Instagram di Teresa Langella è apparso un post davvero agghiacciante, che ha lasciato senza parole tutti i suoi fan. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha esordito pubblicando l’immagine di un cuore spezzato e di una farfalla. Scorrendo tra le foto, poi, è presente un racconto da brividi che narra le vicende di un’orribile violenza carnale. Scopriamo nel dettaglio cosa è emerso.

Il racconto da brividi di Teresa Langella

Vi ricordate di Teresa Langella, ex tronista di Uomini e Donne? La ragazza ha partecipato ad una precedente edizione del talk show di Maria De Filippi ed ha scelto Andrea Dal Corso. Quest’ultimo, le disse in un primo momento di no, ma successivamente i due si sono chiariti e adesso stanno ancora insieme. Ebbene, la giovane napoletana, che si è sempre contraddistinta per il suo essere solare e spigliata, ha lasciato i fan senza parole su Instagram.

Nello specifico, la protagonista ha svelato che la giornata di ieri, giovedì 21 ottobre, sia stata molto provante per lei. In tale occasione, infatti, si è tenuta un’udienza alla quale lei teneva moltissimo in quanto riguardava un caso di molestie di cui è stata protagonista. La giovane, infatti, ha scritto:

“Oggi in quell’aula ho guardato dritto negli occhi il giudice e raccontare come mi sono sentita mi ha resa libera”. 📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tereѕa Langella (@teresalangella___)

Il messaggio di speranza dell’ex tronista di Uomini e Donne

In seguito, poi, Teresa ha aggiunto: “Un medico chirurgo mi ha molestata utilizzando il suo ruolo per approfittare di me. Ok, sono riuscita a dirlo e mi tremano le mani”. Fino a questo momento, la giovane aveva sempre taciuto sulla questione, in quanto sperava che in questo modo avrebbe cancellato dalla sua mente e dal suo cuore questo increscioso avvenimento.

Purtroppo, però, il tempo non ha guarito proprio nulla. L’unica cosa che la sta aiutando a superare questo dramma è l’aver denunciato l’accaduto e l’essersi liberata di questo peso. Inoltre, l’affetto e l’amore della sua famiglia, delle persone a lei care e del suo fidanzato Andrea la stanno aiutando moltissimo a metabolizzare la cosa e a superarla. Con questo grido, la Langella ha voluto mandare anche un messaggio a tutte quelle donne che si trovano nella sua stessa situazione. Denunciare gli abusi, infatti, è una cosa assolutamente necessaria e doverosa.