In queste ore è sopraggiunta una notizia che ha spiazzato i telespettatori dell’amata soap opera di Rai 3, Un posto al sole. Nello specifico, infatti, gli autori hanno fatto sapere che la serie sbarcherà alle ore 18:30. Scopriamo, però, quando, dove e quali sono i motivi celati dietro questa decisione.

Lo sbarco di Un posto al sole alle 18:30

Da giorni non si sta facendo altro che parlare di un possibile slittamento di Un posto al sole alle 18:30 sempre su Rai 3. Il motivo di questa scelta risiederebbe nella volontà di dedicare la fascia preserale della terza rete ad un talk show incentrato sulla politica e condotto da Lucia Annunziata.

Questa notizia ha scombussolato in men che non si dica tutti gli appassionati fan, che hanno sempre visto nella serie un appuntamento quotidiano e fisso. Ad ogni modo, pare che davvero Un posto al sole sbarcherà alle ore 18:30, ma su Facebook, Ebbene sì, oggi 21 ottobre, la serie ha fissato un appuntamento con i fan di tale social per fare festa.

Giovedì 21 ottobre #unpostoalsole compie 25 anni e non vediamo l'ora di festeggiare insieme a voi!

Vi aspettiamo il 21 alle 18.30 sul profilo Facebook di @raiplay_official per rispondere alle vostre domande e brindare insieme a questo straordinario traguardo italiano! pic.twitter.com/fls0hh7mGu — Un Posto al Sole (@UPAS_Rai) October 18, 2021

Grande festa su Facebook

Tutto il cast si collegherà attraverso una diretta su Facebook per chiacchierare con i fan e rispondere alle loro domande e concedersi qualche allegro brindisi. Per il momento, dunque, si tratta di uno spostamento solamente temporaneo, mentre l’appuntamento continua a restare fisso alle ore 20:45 su Rai 3.

Ad ogni modo, non è affatto scongiurata l’ipotesi di uno spostamento di orario. Al momento, i vertici dell’azienda stanno valutando quale sia la collocazione migliore per la tanto seguita serie di Rai 3.