Come tutti sappiamo, grazie alla vittoria dei Maneskin a Rotterdam, l’Italia ospiterà il prossimo Eurovision Song Festival. L’evento, diviso in tre serate, si terrà il 10, il 12 e il 14 maggio e vedrà la presenza di ben 41 Paesi. Dopo lunghe riflessioni, è stato deciso di designare Torino come la città che farà da sfondo a questo incredibile avvenimento.

Martin Österdahl, nelle vesti di supervisore esecutivo dell’evento, si è espresso con le seguenti parole:

Il team della Rai sta lavorando alacremente ai preparativi per accogliere tutte le delegazioni in una nuova città ospitante e garantire che l’Eurovision Song Contest porti il divertimento e lo spettacolo all’avanguardia attesi da quasi 200 milioni di spettatori

Le parole della Rai

L’Eurovision Song Festival è un evento che non di certo può passare inosservato. L’Italia, dopo ben 31 anni, avrà il privilegio di ospitarlo e di organizzare tutti i dettagli. Simona Martorelli e Claudio Fasulo, appartenenti alla Rai, ritengono che questa sia un’ottima opportunità per il nostro Paese:

L’Eurovision Song Contest ci permetterà di mostrare e condividere la bellezza dell’Italia con un pubblico globale attraverso gli elementi che ci uniscono tutti: musica e armonia

Quali saranno i Paesi che parteciperanno all’Eurovision Song Festival?

In totale saranno 41 i Paesi a partecipare al Festival, ma non tutti arriveranno al 14 maggio. Le canzoni che si sfideranno durante la serata conclusiva, infatti, saranno 25. Ecco la lista di tutte le delegazioni: