Canale 5 si appresta a subire dei cambiamenti per quanto riguarda la programmazione. Nei prossimi mesi, infatti, ci saranno delle modifiche che riguarderanno sia la fascia pomeridiana, sia quella preserale, che quella serale. In particolare, il pubblico della rete si dovrà preparare a dire addio alla soap opera Love is in the air. Scopriamo tutte le novità.

Cambio programmazione a Mediaset: cancellato Love is in the air

Il 2022 sarà ricco di novità per quanto riguarda la programmazione di Canale 5. Partendo dalla fascia oraria pomeridiana, a subire le modifiche più consistenti sarà Love is in the air. La soap opera turca, infatti, si appresta a chiudere i battenti. Il pubblico italiano assisterà alle ultime puntate della seconda stagione tra gennaio e febbraio 2022.

Al momento, non si sa con certezza che tipo di programma andrà a sostituire la soap opera. Stando a quanto emerso in rete, pare che possa esserci il ritorno di Brave and Beautiful, che dovrebbe andare in onda sempre per circa 40 minuti.

Novità per Avanti un altro e Striscia la notizia

Ad ogni modo, è giunta voce che Mediaset abbia acquistato i diritti per la messa in onda della serie spagnola Dos Vidas. Considerando il grande successo avuto in terra iberica, anche l’Italia ha deciso di puntare su di lei. Anche la fascia preserale subirà delle modifiche. Nello specifico, vedremo che Gerry Scotti lascerà il posto a Paolo Bonolis.

Per quest’inverno, infatti, è previsto il ritorno delle nuove puntate di Avanti un altro. Inoltre, pare che il programma andrà in onda, di nuovo, anche di sera con ospiti via via diversi. Infine, per quanto riguarda Striscia la notizia, il programma non subirà variazioni di palinsesto ma, semplicemente, di conduzione. Prossimamente, infatti, dovrebbero tornare Michelle Hunziker ed Ezio Greggio.