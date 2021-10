La celebre soap opera italiana Un Posto al Sole, che ormai da 25 anni va in onda su Rai 3 alle 20.35, potrebbe cambiare programmazione. Il rumors è stato lanciato da Dagospia e ha già fatto il giro del web.

Su Rai 3 un nuovo talk show politico, Un Posto al Sole cambia orario?

Un Posto al Sole è una delle soap più amate e viste in assoluto, ma la Rai starebbe pensando di rivoluzionare la fascia oraria in cui va in onda il programma dando spazio ad un nuovo talk show politico. Nonostante gli ottimi ascolti, circa 1,7 milioni di spettatori a serata, la Rai sta pensando di cambiare orario alla soap ambientata a Napoli per dare spazio ad un nuovo programma di impronta politica. Alla guida del nuovo programma ci dovrebbe essere Lucia Annunziata, che andrà a sfidare direttamente il talk show “Otto e Mezzo” di La7 condotto da Lilli Gruber.

A che ora potrebbe andare in onda Un Posto al Sole

Si tratta di un vero e proprio cambiamento, che se sarà confermato non mancherà di generare qualche malcontento da chi ormai da anni segue le vicende dei protagonisti. Il nuovo talk show, infatti, andrà in onda dalle 20.35 alle 21.15, quindi per forza di cose Un Posto al Sole sarà spostato. Dalle prime anticipazioni, sembra che la soap potrebbe andare in onda dalle 18,30 prima del TG3 e dopo il programma Geo.

Ovviamente si tratta ancora di rumors, ma è vero che se il programma condotto da Lucia Annunziata sarà davvero confermato, per Un Posto al Sole bisognerà trovare una nuova collocazione e la fascia oraria tardo pomeridiana è l’unica che potrebbe garantire ancora ottimi ascolti. Sicuramente nelle prossime ore ne sapremo di più sul destino di UPAS e le vicende della famiglia Palladini.