Ieri, domenica 17 ottobre, Pierpaolo Pretelli è stato intervistato da Mara Venier a Domenica In. L’ex gieffino ha parlato sia della sua ascesa professionale, sia della sua vita privata. Proprio nel momento in cui è stato intavolato quest’ultimo argomento, il giovane non ha potuto fare a meno di versare qualche lacrima. Scopriamo cosa è successo.

Il messaggio di Giulia Salemi per Pierpaolo

Pierpaolo Pretelli è stato ospite di Mara Venier nella puntata di ieri di Domenica In. La conduttrice ha intervistato il giovane e gli ha chiesto di parlare della sua nuova avventura a Tale e quale show. Pierpaolo si è detto estremamente felice in quanto sta attraversando uno dei momenti più belli della sua vita. Questo, inoltre, è possibile anche grazie all’aiuto e al sostegno della sua fidanzata Giulia.

Proprio nel momento in cui è stata tirata in ballo la Salemi, Mara ha mostrato al suo ospite un filmato. In tale clip, Giulia ha deciso di spiazzare il suo fidanzato facendo un taglia e cuci di tutti i momenti più belli della loro relazione. Nel filmato, chiaramente, non sono mancate dediche romantiche e frasi strappalacrime.

Pretelli in lacrime a Domenica In

Al termine dell’RVM, poi, Pierpaolo Pretelli è scoppiato in lacrime. Il ragazzo ha detto:

“Giulia crede in me e mi dà quella forza per realizzare i miei sogni. Sto vivendo un momento magico e lo devo tanto anche a lei”.

Pretelli, inoltre, ha detto di essere certo di avere al suo fianco una grande donna, pertanto, si augura di essere un uomo alla sua altezza. A quel punto, poi, è intervenuta Mara, la quale ha detto di essere felice per lui in quanto si vede palesemente che i due sono legati da qualcosa di molto forte.