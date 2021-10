La prima esibizione della quinta puntata di Tale e Quale Show, questa settimana è di Simone Montedoro che sarà Antonello Venditti con il brano “Notte prima degli esami” che ha cantato davvero in maniera verosimile riprendendo il vibrato del cantante romano: riceve infatti i complimenti da tutta la giuria.

Seconda protagonista è Federica Nargi che dovrà interpretare Heather Parisi con il brano “Disco bambina” dove non solo dovrà cantare ma dovrà riprodurre anche la famosa coreografia della cantante e ballerina.

E’ la volta di Pierpaolo Pretelli, vincitore della scorsa puntata, che interpreta Irama con il brano “Arrogante”: riceve un mix di complimenti e critiche per via della facilità del brano e per il trucco poco somigliante.

Quarta esibizione è di Francesca Alotta che dovrà interpretare Anastacia, con il brano “Left outside alone”: l’insieme di trucco e parrucco è davvero molto somigliante e le regala una standing ovation da parte del pubblico.

E’ la volta dell’esibizione emozionante di Deborah Johnson che sarà Dori Ghezzi, che canta in duetto virtuale con il babbo scomparso Wess, con il brano “un corpo e un’anima”: la cantante è davvero molto emozionata e commossa.

Sesta esibizione è l’attesissimo Biagio Izzo che sarà Adriano Pappalardo: ogni sua esibizione si trasforma in una gag simpaticissima e anche questa settimana non è da meno: il brano “Ricominciamo” viene interpretato dal comico in maniera ironica e divertente.

Molto attesi I Gemelli di Guidonia che hanno riscosso sempre molto successo: questa settimana dovranno interpretare I New Trolls con il brano “Quella carezza della sera”: hanno riscosso un grande successo sia dal pubblico in studio che dalla giuria.

Alba Parietti, sempre molto criticata da Malgioglio, questa settimana vestirà i panni di Ornella Vanoni e canta “Domani è un altro giorno”: questa volta l’esibizione è andata molto meglio delle scorse esibizioni.

Nona protagonista della serata è l’attesissima Stefania Orlando, sempre molto amata sui social tanto da portare il suo hashtag ufficiale #Stefyorlando in tendenza su Twitter, questa settimana sarà Blondie: il brano è Heart of Glass. Nonostante l’emozione riesce a tenere alla perfezione le note più alte ed interpreta la cantante americana perfettamente ed in maniera molto elegante.

Ciro Priello questa settimana dovrà interpretare Tiziano Ferro con il brano “Sere nere”: il brano presenta molta esenzione e le note sono un po’ calanti.

Ultimo cantante in gara, Dennis Fantina che interpreta Brian Johnson degli AC/DC con il brano “Black in Black”: riesce ad interpretare benissimo il rocker con un graffiato perfetto senza stonare.

Le esibizioni della prossima settimana

Simone Montedoro sarà Julio Inglesias

Federica Nargi sarà Romina Power

Pierpaolo Pretelli sarà Cesare Cremonini

Francesca Alotta sarà Mia Martini

Deborah Johnson sarà Shirley Bassey

Biagio Izzo sarà Angelo Branduardi

Gemelli di Guidonia saranno Il Volo

Alba Parietti sarà Amanda Lear

Stefania Orlando sarà Cher

Ciro Priello sarà Michael Jackson

Dennis Fantina sarà Riccardo Cocciante

Tale e Quale show: La Classifica della quinta puntata

11. Biagio Izzo

10. Alba Parietti

9. Federica Nargi

8. Simone Montedoro

7. Ciro Priello

6. Francesca Alotta

5. Deborah Johnson

Sul podio questa settimana:

Ex Aequo:

3. Pierpaolo Pretelli

3. Stefania Orlando

2. Dennis Fantina

Vincono questa settimana:

1.Gemelli di Guidonia

Se vuoi rivedere la puntata di Tale e Quale show clicca qui e scopri come fare.