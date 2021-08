È tempo di vacanza e di relax, ma i pianeti non fermano i loro transiti e continuano a influenzare, in modo più o meno marcato, le vite di tutti noi. Lavoro, amore e famiglia comportano delle decisioni che, a seconda della configurazione astrale, si presenteranno in modo diverso.

Dando uno sguardo generale alla situazione, possiamo notare che, durante la prossima settimana, il Leone e il Capricorno saranno davvero entusiasti del loro lavoro, mentre il Sagittario farà fatica a concentrarsi sui suoi impegni. L’umore della Vergine sarà variabile e il Cancro avrà molta cura della sua vita sociale.

Ecco tutti i profili dell’oroscopo della settimana dal 9 al 15 agosto.

Oroscopo settimanale dal 9 al 15 agosto: Toro stanco, soddisfazione per Gemelli

Ariete: le vostre prospettive per il futuro cambieranno. Definirete nuovi obiettivi e non vedrete l’ora di provare a raggiungerli. Vi servirà un po’ di tempo per adottare i giusti piani di azione, ma alla fine non ve ne separerete più. Attenzione a chi vi criticherà solo per il gusto di farlo. Serie tv consigliata: L’Alienista (Netflix).

Toro: non avrete molte energie per concentrarvi sul lavoro, ma non saprete rinunciare all’amore. Dedicherete mille attenzioni al vostro partner e sarete anche generosi grazie all’acquisto di piccoli regalini. La persona amata si sentirà parte integrante della vostra vita e ricambierà con tutto il suo affetto. Serie tv consigliata: Hit&Run (Netflix).

Gemelli: vi sentirete bene con voi stessi e con gli altri. Avrete cura della vostra relazione sentimentale e darete spazio alla razionalità. Le scelte che farete saranno volte tutte a un obiettivo comune, però, nel tempo, potreste riuscire a raggiungere anche altri successi. Serie tv consigliata: Hawaii Five-0 (Prime Video).

Cancro: sarete felici di poter trascorrere del tempo con i vostri amici. Condividerete con loro esperienze divertenti e sarete molto propositivi. Con alcune persone, in particolare, svilupperete un feeling speciale. Forse, da una bella amicizia potrà nascere qualcosa di più intenso. Serie tv consigliata: Chicago Fire (Prime Video).

Dal 9 al 15 agosto, oroscopo della settimana: Bilancia positiva, Scorpione innamorato

Leone: sarà una settimana intensa, ma soddisfacente. Avrete modo di mettere in pratica tutte le vostre idee e di sfruttare le abilità acquisite nel corso dell’ultimo periodo. In famiglia, forse, ci saranno alcuni piccoli contrasti relativi alla gestione della vita domestica. Serie tv consigliata: The Purge (Prime Video).

Vergine: la settimana inizierà in modo un po’ incerto. Il vostro umore sarà caratterizzato da alti e bassi, ma a partire da giovedì vi sentirete meglio. Con una maggiore stabilità emozionale riuscirete a fare più cose e a sentirvi nuovamente padroni della situazione. Serie tv consigliata: The Crown (Netflix)

Bilancia: cercherete di non dare peso ai giudizi negativi. Avrete una visione ottimista della vita e proverete ad organizzare la settimana in modo da poter trarre il meglio da ogni giorni. I vostri sforzi avranno successo perché riuscirete ad adottare una strategia invidiabile. Serie tv consigliata: Control Z (Netflix).

Scorpione: sarà una settimana all’insegna dall’amore e dell’affetto verso il partner. Vi renderete conto di volere un legame più stabile e di essere disposti a fare delle rinunce pur di ottenerlo. La persona amata apparirà collaborativa e pronta ad assecondare le vostre richieste. Serie tv consigliata: Charmed (Prime Video).

Profili zodiacali e oroscopo settimanale dal 9 al 15 agosto: Sagittario distratto, cambiamenti per Pesci

Sagittario: avrete un po’ troppe distrazioni da gestire e questo vi impedirà di sfruttare, nel modo più adatto, il tempo a vostra disposizione. Sul lavoro sarete poco concentrati e anche agli occhi del partner apparirete piuttosto distanti. L’oroscopo della settimana consiglia di fare un bilancio delle vostre priorità. Serie tv consigliata: Continuum (Prime Video).

Capricorno: vi sentirete un po’ stanchi perché farete di tutto per superare i vostri limiti. In ogni caso, non permetterete alla pigrizia di prendere il sopravvento e continuerete a lottare per raggiungere i traguardi stabiliti. Inutile dire che sarete molto fieri di voi stessi. Serie tv consigliata: Le terrificanti avventure di Sabrina (Netflix).

Acquario: ci metterete un po’ prima di trovare le energie necessarie per affrontare questa settimana. L’oroscopo consiglia di fare molta attenzione alle vostre abitudini. Sicuramente, orari più regolare e più tempo dedicato al vostro benessere personale vi saranno di grande aiuto. Serie tv consigliata: Cruel Summer (Prime Video).

Pesci: la città inizierà a starvi stretta. Vorrete prendervi una pausa dal clima caotico, ma le necessità lavorative potrebbero non essere compatibili. Le previsioni zodiacali della settimana consigliano di organizzare qualche gita fuori porta per combattere il caldo. Serie tv consigliata: Outer Banks (Netflix).