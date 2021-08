Sembra non esserci pace per i concorrenti di MasterChef Italia. Nell’ultimo periodo, la notizia della morte di Alberto Napoli e di Paolo Armando ha rattristato tutti i fan del programma. Purtroppo, durante la giornata di ieri, una nuova tragedia ha investito lo show culinario: Anna Martelli è deceduta all’età di 74 anni.

La donna aveva partecipato all’edizione 8 di MasterChef Italia e aveva dato prova di essere più determinata che mai. Purtroppo, la vita con lei è stata ingiusta e le ha impedito di realizzare il suo più grande sogno.

L’annuncio della scomparsa è stato dato su Facebook dalla pagina ufficiale di MasterChef Italia.

Chi era Anna Martelli?

Anna Martelli, all’età di 72 anni, aveva deciso di provare a realizzare il desiderio di diventare chef e si era candidata come concorrente per l’ottava edizione di MasterChef Italia. I suoi sforzi l’avevano portata a entrare a far parte del programma, ma non a raggiungere la fine. Anna Martelli, infatti, fu eliminata durante la tredicesima puntata dello show.

Forse, in molti non sanno che durante la sua vita, Anna Martelli dovette affrontare una grave perdita: quella di suo marito. L’uomo, soprannominato Maciste, ha perso la vita nel 2016 dopo aver lottato contro un brutto male.

Anna aveva dichiarato di sentirlo sempre vicino, anche quando Cannavacciuolo le consegnò il grembiule.

La pagina di Masterchef Italia e la dedica ad Anna Martelli

MasterChef Italia ha dedicato delle parole semplici, ma colme di stima ad Anna Martelli. Sulla pagina Facebook del programma, si può leggere la seguente frase: “È con grande dolore che salutiamo Anna Martelli, indimenticabile aspirante chef di MasterChef Italia 8. Il nostro pensiero va ai suoi cari e a lei, ora di nuovo con il suo Maciste”

Inoltre, è stato anche postato un video che racchiude i bei momenti vissuti dalla donna all’interno dello show.