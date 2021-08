A distanza di poco meno di una settimana, Vivo sbarcherà su Netflix. Si tratta di una film animato musicale che il 31 luglio è stato già presentato in anteprima al Giffoni Film Festival da Netflix e Sony Pictures Animation.

La musica, ovviamente, ha un ruolo centrale nell’opera e rappresenta il filo conduttore che lega le avventure dei protagonisti. La direzione del film è stata affidata a Oscar Kirk DeMicco che, assieme al co-direttore Brandon Jeffords, ha svolto un lavoro straordinario. Tony e Grammy Alex Lacamoire si è occupato del comparto musicale, mentre Quiara Alegria Hudes ha avuto il ruolo di sceneggiatrice.

Vivo: un film all’insegna della musica e dell’amicizia

Il protagonista del film d’animazione è un simpaticissimo cercoletto chiamato Vivo. Ama la musica e non riesce a fare a meno di accompagnare il suo divertente proprietario Andrés nella piazza cittadina. I due vogliono donare la loro arte alle altre persone e, per questo, trascorrono ore intere ad esibirsi pubblicamente. La particolarità di questi personaggi sta nella differenza linguistica: si esprimono in modi diversi e non hanno la possibilità di comprendersi, ma la loro amicizia è più salda che mai.

Le cose prenderanno una piega inaspettata quando la cantante Marta Sandoval li inviterà ad assistere al suo concerto di addio. Dopo una terribile tragedia, sarà il piccolo Vivo a dover consegnare a Marta la lettera che Andrés ha custodito per tanti anni. L’animaletto, per fortuna, non sarà solo nel suo viaggio, ma verrà accompagnato da Gabi, una ragazzina tutto pepe.

Doppiaggio italiano

I doppiatori italiani hanno fatto un lavoro splendido per quanto riguarda le voci dei personaggi. Questo aspetto è particolarmente importante quanto si parla di film ad alto impatto musicale. Nel cast troviamo:

Stash dei The Kolors: canta tutte le canzoni di Vivo

dei The Kolors: canta tutte le canzoni di Vivo Massimo Lopez: doppia Andrès sia per le canzoni che per le battute del film

doppia Andrès sia per le canzoni che per le battute del film Simona Bencini: si occupa delle canzoni di Marta Sandoval

Dove guardare Vivo in streaming

Vivo, a partire dal 6 agosto, è disponibile sulla piattaforma di Netflix. Tutti gli abbonati potranno accedere gratuitamente al contenuto, mentre i nuovi iscritti avranno modo di sottoscrivere un abbonamento non vincolante.