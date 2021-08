Per tutti gli appassionati di calcio, questo sarà un weekend molto importante. Tra sabato 7 e domenica 8 agosto, infatti, verranno disputate ben 7 partite amichevoli. In campo ci saranno diverse squadre appartenenti alla serie A. Lo scopo di questo percorso sarà porre le basi e fortificare le strategie in vista dell’inizio della nuova stagione calcistica.

I tifosi del calcio femminile, in genere esclusi da questi eventi, potranno tirare un sospiro di sollievo perché sarà prevista una partita tra le giocatrici del Barcellona e quelle della Juventus.

Abbonati a Now per non perdere l’occasione di assistere agli amichevoli in diretta

Partite di sabato 7 agosto

Il primo sabato del mese di agosto, si aprirà con tre importanti amichevoli. Il programma della giornata includerà i seguenti incontri:

Amichevole: West Ham vs Atalanta – 16:00: si tratta del quarto amichevole dell’Atlanta prima dell’inizio della nuova stagione. La partita verrà disputata a Londra e la telecronaca italiana sarà affidata a Christian Giordano

si tratta del quarto amichevole dell’Atlanta prima dell’inizio della nuova stagione. La partita verrà disputata a Londra e la telecronaca italiana sarà affidata a Christian Giordano Amichevole: Twente vs Lazio – 19:30: la Lazio sfiderà la squadra olandese che già sembra occupare una buona posizione per l’Eredivisie. La telecronaca sarà tenuta da Gaia Brunelli

la Lazio sfiderà la squadra olandese che già sembra occupare una buona posizione per l’Eredivisie. La telecronaca sarà tenuta da Gaia Brunelli Amichevole: Betis Siviglia vs Roma – 22:00: la Roma, guidata da Mourinho, continua a impegnarsi per la prossima stagione. Paolo Redi si occuperà della telecronaca

Partite di domenica 8 agosto

Durante la giornata di domani, si concluderanno le amichevoli del weekend. Saranno previste le seguenti partite:

Amichevole Femminile: Barcellona vs Juventus – 18:00: per tutti i tifosi del calcio femminile. La telecronaca sarà condotta da Gaia Brunelli

per tutti i tifosi del calcio femminile. La telecronaca sarà condotta da Gaia Brunelli Amichevole: Real Madrid vs Milan – 18:30: la partita si disputerà al Worthersee Stadium di Klagenfurt e la telecronaca sarà tenuta da Peppe Di Stefano

la partita si disputerà al Worthersee Stadium di Klagenfurt e la telecronaca sarà tenuta da Peppe Di Stefano Amichevole: Parma vs Inter – 19:00: la telecronaca dell’incontro sarà affidata a Geri De Rosa

la telecronaca dell’incontro sarà affidata a Geri De Rosa Amichevole: Barcellona vs Juventus – 21:30: Barcellona e Juventus si sfideranno per il Trofeo Gamper 2021 all’Estadi Johan Cruyff. Massimo Marianella si occuperà della telecronaca italiana

Dove guardare gli amichevoli in tv e in streaming

Le partite saranno disponibili in diretta su Sky sui canali Sky Sport 1, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Per i tifosi che preferiranno affidarsi allo streaming, Now e Sky si occuperanno di trasmettere gli incontri, sempre in diretta.

Abbonati subito a Sky per vedere tutte le amichevoli in diretta