Vi state chiedendo quale è stato il programma televisivo più visto di ieri, venerdì 6 agosto 2021? Sui canali Rai, ieri sera, sono andati in onda Canzone Segreta (Rai 1), Tokyo 2020 (Rai 2), La Grande Storia – La monarchia breve (Rai 3) mentre Mediaset ci ha fatto compagnia con Ines dell’anima mia (Canale 5), Chicago P.D. (Italia 1) e Il terzo indizio (Rete 4). Ma vediamo di analizzare i dati Auditel per la giornata di ieri.

Ascolti tv di ieri 6 agosto, prima serata

Curiosi di sapere i dati Auditel di ieri? Beh, la prima serata è sicuramente la fascia più combattuta e spesso ci sono strategie sul palinsesto. Vediamo quindi chi ha vinto gli ascolti tv per la prima serata:

Su Rai1 la replica di Canzone Segreta ha conquistato 1.218.000 spettatori pari al 9.3% di share.

ha conquistato 1.218.000 spettatori pari al 9.3% di share. Su Canale5 Ines dell’Anima Mia ha incollato davanti al video 1223.000 spettatori con uno share dell’8.4%.

ha incollato davanti al video 1223.000 spettatori con uno share dell’8.4%. Su Rai2 Il Circolo degli Anelli ha interessato 1.936.000 spettatori (14.5%).

ha interessato 1.936.000 spettatori (14.5%). Su Italia1 Chicago P.D. ha raccolto 1.249.000 spettatori pari al 7.9%.

ha raccolto 1.249.000 spettatori pari al 7.9%. Su Rai3 La Grande Storia è seguito da 678.000 spettatori (4.5%).

è seguito da 678.000 spettatori (4.5%). Su Rete4 Il Terzo Indizio in replica totalizza un a.m. di 803.000 spettatori (5.8%).

in replica totalizza un a.m. di 803.000 spettatori (5.8%). Su La7 La patata bollente ha registrato 332.000 spettatori con il 2.2%.

ha registrato 332.000 spettatori con il 2.2%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of segna 347.000 spettatori (2.3%).

segna 347.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Rocky è seguito da 302.000 spettatori (2.1%)

Ascolti tv: Access Prime Time

L’access prime time è la fascia oraria che intercorre tra la fine del telegiornale e l’inizio della prima serata. In questa fascia vi sono principalmente programmi come Striscia la Notizia, I soliti ignoti, Paperissima Sprint, Guess My Age ma anche programmi del calibro di CSI. Vediamo ora lo share dei programmi televisivi di ieri: