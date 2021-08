Nel corso della premiere “The Suicide Squad”, che si è tenuta a Los Angeles lo scorso lunedì, è stata ufficializzata la notizia che vede la star di Cobra Kai, Xolo Mariduena, interpretare il ruolo di Blue Beetle nell’omonimo film.

Sia l’attore, sia il direttore della rappresentazione cinematografica, Angel Manuel Soto, hanno commentato questa decisione nel corso di un’intervista. Scopriamo cosa hanno rivelato.

Xolo Mariduena sul ruolo di Blue Beetle

Dopo il grande successo ottenuto grazie a Cobra Kai, l’attore Xolo Mariduena si prepara a ricoprire un altro ruolo di spicco nel film Blue Beetle, ovvero, quello del protagonista, il teenager Jaime Reyes. Nel corso di una recente intervista, l’attore ha dichiarato di essere felicissimo di interpretare il ruolo di un personaggio latino.

A tal proposito, ha detto: “Sono molto orgoglioso di far parte di questo progetto con Angel”. In seguito ha aggiunto: “La rappresentazione è così importante”. Nel corso dell’intervista, poi, Xolo ha rivelato anche quali saranno le cose che dovrà fare per prepararsi all’interpretazione del suo personaggio.

La preparazione atletica della star di Cobra Kai

Nello specifico, Mariduena ha rivelato di dover lavorare parecchio sul suo aspetto fisico. Proprio in virtù di questo, per lui sarà fondamentale andare in palestra per potenziare i muscoli. Per sua fortuna, però, il giovane gode di un passato nel mondo delle arti marziali, pertanto, non dovrebbe essere troppo difficile ottenere i risultati sperati.

Ad ogni modo, l’attore ha ancora un po’ di tempo per prepararsi al meglio. Le riprese di Blue Beetle, infatti, dovrebbero cominciare all’inizio del prossimo anno.