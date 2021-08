Finalmente, dopo una lunga attesa, anche in Italia sta per arrivare American Horror Stories. Si tratta di uno dei due spin-off di American Horror Story, amatissima serie tv che da 10 anni tiene gli spettatori incollati al piccolo schermo. Personaggi inquietanti, trame horror ricche di sorprese e spazi bui disposti dietro a ogni angolo sono gli ingredienti fondamentali di questo show. Sicuramente, anche nella nuova produzione troveremo questi elementi. Ad essi, però, si affiancheranno tante novità che non potranno non attirare l’attenzione.

La prima stagione dello spin-off, creato da Ryan Murphy, è formato da 7 episodi e, come suggerisce anche il titolo, ognuno di loro avrà un inizio e una fine ben distinta: non ci sarà un filo conduttore che legherà le puntate, ma probabilmente ci saranno dei riferimenti alla serie madre.

American Horror Stories: di cosa parlerà?

Ogni episodio vedrà la presenza di un gruppo di attori diversi. Essi racconteranno storie autoconclusive e spesso ispirate a famose leggende. Con astuzia e suspence, Ryan Murphy cercherà di indagare su tutti quei temi che, in modo più o meno celato, continuano a terrorizzare grandi e piccini.

Lo show promette grandi novità ma, stando alle parole dei produttori, sappiamo già che alcuni elementi della serie originale torneranno a tormentare i sogni degli spettatori. Per esempio, si parlerà di nuovo della casa degli omicidi.

In un episodio vedremo come un film vietato al pubblico avrà delle conseguenze devastanti, mentre in un altro assisteremo a un’irrequieta adolescente alle prese con un abitazione infestata. Verrà dato spazio a una donna pronta a tutto pur di rimanere incinta e a una dolce famigliola vittima della loro stessa vacanza.

Gli attori principali

Il cast sarà composto da new entry, ma anche da attori che già hanno preso parte ad American Horror Story. Ecco la lista degli interpreti principali:

Matt Bomer

John Carroll Lynch

Billie Lourd

Cody Fern

Aaron Tveit

Kevin McHale

Dyllón Burnside

Paris Jackson

Quando e Dove guardare American Horror Stories

Gli abbonati a Disney+ potranno accedere gratuitamente a tutte le puntate di American Horror Stories a partire dall’8 settembre 2021. Il servizio di streaming on demand tramite un abbonamento mensile di soli 8,99 euro consente di visionare un vastissimo repertorio. Sulla piattaforma, oltre ai contenuti Disney, gli utenti potranno trovare anche programmi Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. American Horror Stories, visti i temi trattati, verrà inserita nel nuovo spazio denominato Star.

