C’è tanta aspettativa riguardo all’uscita di Lego Star Wars: racconti spaventosi. Al momento, sappiamo che lo speciale sarà disponibile in esclusiva su Disney+. Dopo una lunga attesa, finalmente, sono stati divulgati i nomi di chi si occuperà della key art e di dare voce ai personaggi dello show.

Questo progetto è stato creato dall’unione di Lucasfilm e LEGO Group. Non si tratta di una collaborazione nuova perché, in passato, i due hanno unito già le forze per realizzare altre contenuti. In questa circostanza, l’obiettivo sarà quello di continuare a raccontare del lato più oscuro della galassia di Star Wars.

Voci d’eccezione per questo titolo sorprendente

Ovviamente, per valorizzare il progetto e per renderlo degno del successo che probabilmente riscuoterà, la produzione ha scelto delle voci di grande spessore. Sicuramente, tutti faranno del loro meglio per far si che gli amati personaggi siano il più spaventosi possibile.

Ecco la lista dettagliata del cast:

Jake Green sarà Poe Dameron

Raphael Alejandro sarà Dean

Dana Snyder sarà Graballa the Hutt

Tony Hale sarà Vaneé

Christian Slater sarà Ren

Trevor Devall sarà Palpatine

Mary Elizabeth McGlynn sarà NI-L8

Matt Sloan sarà Darth Vader

Per la produzione e la sceneggiatura è stato convocato David Shayne, mentre Ken Cunningham ricoprirà il ruolo di regista.

Lego Star Wars: Racconti spaventosi, di cosa parlerà?

Stando alla sinossi di Lego Star Wars: Racconti spaventosi, Poe e BB-8 saranno costretti ad affrontare un atterraggio pericoloso per avere modo di parlare con Graballa The Hutt. Quest’ultimo, intanto, seguendo le sue malevole ambizioni, non si è fatto alcuno scrupolo nell’acquistare il casello di Darth Vader per trasformarlo in un hotel destinato a clienti ricchi e pretenziosi.

Poe, BB-8, Graballa e Dean decideranno di fare un giro all’interno delle segrete del castello. Però, non saranno da soli perché Vaneé, fedele servitore di Vader, andrà con loro. Per ingannare l’attesa, quest’ultimo delizierà gli altri con spaventose storie del terrore legate al mondo di Star Wars.

Dove vedere Lego Star Wars: Racconti spaventosi su Disney+

Lego Star Wars: Racconti spaventosi sarà visibile gratis per gli abbonati in esclusiva su Disney+, il servizio di streaming on demand della multinazionale statunitense. Per accedere alla visione è sufficiente sottoscrivere l’abbonamento al costo di 8,99 euro, annullabile in qualsiasi momento e grazie al quale potrete vedere non solo i contenuti Disney ma anche quelli di Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic.

