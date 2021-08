Michelle Forbes, famosa attrice che abbiamo visto in pellicole come The Killing e True Blood, pare essersi unita al cast di New Amsterdam 4 e che potrebbe interpretare un ruolo molto importante nella quarta stagione del medical drama NBC di grande successo e che, in Italia, fino ad ora è stato trasmesso su Canale 5 in prima serata.

Come già vi abbiamo scritto la quarta stagione di New Amsterdam ci sarà. Se per vederla nel nostro paese dovremmo aspettare un po’ di tempo, negli Stati Uniti dovrebbe arrivare il prossimo autunno e da quanto abbiamo appreso la data di debutto parrebbe essere stata fissata per il 21 settembre 2021.

Tornando a noi, invece, chi interpreta Michelle Forbes in New Amsterdam 4? Ecco cosa sappiamo per il momento sulla figura di spicco in cui si cimenterà l’attrice in questione.

Chi interpreta Michelle Forbes nella quarta stagione di New Amsterdam

Stando alle prime informazioni disponibili e che sono state riportate anche su TVLine, Forbes dovrebbe interpretare la dottoressa Veronica Fuentes. Il personaggio al quale l’attrice presterà il volto è stata descritta come una persona calma, equilibrata e senza paura che viene chiamata per risollevare le sorti dell’ospedale in rovina.

Questo, dunque, potrebbe essere un guaio per il dottor Goodwin, interpretato da Ryan Eggold, perché uno degli obiettivi del nuovo ingresso di New Amsterdam 4 sarà quello di invertire i numeri dell’ospedale, “ripulendo i numeri del tabellone”, e questo potrebbe causare situazioni complicate e di difficile gestione per gli altri personaggi della fortunata e tanto amata serie tv.