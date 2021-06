Il bacio tra Max e Helen ha sancito il finale della terza stagione del medical drama statunitense, la cui ultima puntata è stata trasmessa su Canale 5 il 29 giugno. Cosa è successo dopo che i due protagonisti hanno chiuso la porta? La risposta verrà data nel primo episodio della nuova stagione. Sì, New Amsterdam 4 ci sarà, tanto che la sua presenza è già stata confermata nel palinsesto autunnale della NBC, la rete televisiva americana che trasmette la serie negli USA. Qui da noi in Italia quando la vedremo invece?

Quando inizia New Amsterdam 4

La quarta stagione di New Amsterdam sarà trasmessa su Canale 5 con ogni probabilità nel giugno 2022. Ancora non c’è una data certa per l’uscita, ma la programmazione dovrebbe restare la stessa di quest’anno.

A tal proposito, ricordiamo che i primi due episodi del terzo capitolo sono andati in onda sulla rete ammiraglia Mediaset lo scorso 1° giugno.

Anticipazioni

Il creatore della serie David Schulner ha svelato a TvInsider che il primo episodio di New Amsterdam 4 riprenderà dal momento esatto in cui Max e Helen si sono baciati. Il pubblico dunque saprà cosa è successo dopo l’attesissimo bacio tra i due, momento lasciato volutamente avvolto nel mistero per mezzo di una semplice porta chiusa. Non che ci voglia comunque molta fantasia per immaginare come sia proseguita la serata, a maggior ragione conoscendo il rapporto che lega i due personaggi della serie, interpretati rispettivamente da Ryan Eggold e Freema Agyeman.

Le prime anticipazioni su New Amsterdam 4 confermano inoltre che Max e Helen non faranno alcun passo indietro rispetto alla scelta presa nel finale della terza stagione, con la consapevolezza che la loro storia d’amore possa cambiare gli equilibri dell’ospedale pubblico di New York.

Per conoscere ulteriori dettagli sulla quarta stagione di New Amsterdam non ci resta che aspettare il prossimo autunno, quando negli Stati Uniti saranno trasmessi i nuovi episodi sulla rete televisiva NBC. Nel frattempo, per ingannare l’attesa, gli appassionati della serie potranno rivedere su Mediaset Infinity tutti gli episodi sia della seconda che della terza stagione.

