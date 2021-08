L‘oroscopo della settimana dal 2 all’8 agosto sarà caratterizzato da novità sorprendenti. I segni zodiacali interagiranno con le persone amate alla ricerca di una loro stabilità. Non tutti, però, saranno in grado di scendere a patti con i loro sentimenti. Ci sarà anche chi, in preda ai dubbi, preferirà prendersi del tempo per decidere.

Osservando la configurazione planetaria della settimana, sarà possibile notare un transito vivace da parte della Luna. Essa, si sposterà rispettivamente in Gemelli, Cancro e Leone. Gli altri pianeti, al contrario, si manterranno saldi nelle loro posizioni.

Per avere una visione più chiara dell’oroscopo settimanale, si consiglia di consultare anche il profilo del proprio ascendente.

Oroscopo settimanale, segni zodiacali dal 2 all’8 agosto: Toro impegnato e preoccupazione per Gemelli

Ariete: avrete diverse occasioni per conoscere nuove amici. Sarete felici di poter interagire con persone sconosciute, soprattutto perché a casa le cose non andranno nel migliore dei modi. Proverete a lasciarvi alle spalle tutte le discussioni dei giorni passati e a guardare avanti. Serie tv consigliata: Ragnarok (Netflix).

Toro: sarete molto legati alla vostra attività lavorativa. Vorrete crescere sia dal punto di vista professionale che da quello personale. Ovviamente, non si tratterà di una sfida semplice, ma avrete tutte le carte in regola per riuscirci. Un clima positivo vi aiuterà nell’intento. Serie tv consigliata: L’attacco dei giganti (Prime Video).

Gemelli: sarete molto preoccupati per la vostra famiglia. Avrete paura che possa accadere qualcosa di brutto e non ne farete mistero. In amore, al contrario, sarete restii ad accontentare le pretese del partner. Preferirete mantenere un rapporto superficiale e poco impegnativo. Serie tv consigliata: The Rain (Netflix).

Cancro: la settimana non inizierà nel migliore dei modi. Vi sentirete un po’ sottotono e avrete l’impressione di non riuscire a far fronte ai vostri impegni. Per fortuna, a partire da mercoledì, le cose miglioreranno e vi sentirete più padroni della situazione. Il supporto del partner sarà essenziale. Serie tv consigliata: Città Misteriose (Prime Video).

Dal 2 all’8 agosto, oroscopo della settimana: Leone combattivo e Bilancia in bilico

Leone: non vedrete l’ora di confrontarvi con nuove sfide. Avrete tanti sogni da realizzare durante questa settimana e non permettere a nessuno di mettervi i bastoni tra le ruote. Forse, tenderete a essere poco riflessivi e a decidere troppo velocemente le azioni da compiere. Serie tv consigliata: Fear The Walking Dead (Prime Video).

Vergine: sarete molto nervosi, forse per il caldo eccessivo. In famiglia, la vostra pazienza verrà messa a dura prova, soprattutto da chi dovrebbe comprendervi. Non avrete voglia di litigare e di stressarvi ulteriormente. L’oroscopo settimanale evidenzierà l’esigenza di trovare un’alternativa. Serie tv consigliata: Virgin River (Netflix).

Bilancia: non sarà una settimana molto positiva dal punto di vista lavorativo. Non ci saranno grandi novità e sarete costretti a seguire la solita routine. Anche i rapporti d’amicizia presenteranno alcune criticità. Sarà importante riporre fiducia nelle persone che sono davvero speciali per voi. Serie tv consigliata: Come vendere droga online (Netflix).

Scorpione: ci sarà una persona che vi starà molto a cuore. Vorreste conquistarla, ma non sarà facile. Dovrete dare prova del vostro carattere, senza creare aspettative eccessive e, soprattutto, senza dare vita a un clima teso e poco flessibile. I consigli degli amici potrebbero farvi aprire gli occhi. Serie tv consigliata: Peaky Blinders (Netflix).

Oroscopo della prima settimana di agosto: Capricorno stanco e Acquario amorevole

Sagittario: avrete bisogno di ritrovare dei ritmi di vita adeguati alle vostre esigenze. Lo stress eccessivo, unito a orari poco regolari, non vi permetterà di avere le forze necessarie per portare a termine tutti gli impegni quotidiani. Per fortuna, durante la settimana, le cose miglioreranno. Serie tv consigliata: Solos (Prime Video).

Capricorno: non vi sentirete pronti ad affrontare una nuova settimana lavorativa. La stanchezza prenderà il sopravvento e preferirete concentrarvi sulla relazione con il partner. Per fortuna, con lui, le cose andranno a gonfie vele. Attenzione a non trascurare gli amici. Serie tv consigliata: The Mentalist (Prime Video)

Acquario: questa settimana sarà dedicata al partner e all’amore che provate per lui. Avrete molta cura della vostra relazione perché sarete intenzionati a trasformarla in qualcosa di più serio. A piccoli passi, riuscirete a realizzare il vostro sogno, anche se potreste scontrarvi con qualche piccolo ostacolo. Serie tv consigliata: La casa di carta (Netflix).

Pesci: non avrete alcuna voglia di rimanere soli. Cercherete di coinvolgere gli amici nelle vostre attività preferite e di proporre qualcosa di nuovo da fare insieme. La vostra strategia funzionerà, ma la persona amata potrebbe non esserne troppo contenta. Sarà importante comprendere il suo punto di vista. Serie tv consigliata: Soulmates (Prime Video).