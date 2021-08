Doctor Strange può essere considerato uno dei personaggi più amati dell’universo Marvel. La prima volta che il pubblico ha avuto modo di interagire con lui è stato nel 2016 e da quel momento in più ha potuto assistere a una lenta, ma continua evoluzione, che ha portato Stephen a esplorare i lati più nascosti del suo potere.

Sappiamo che, entro i primi mesi del 2022, sarà disponibile nella sale cinematografiche il film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. In questa circostanza, lo stregone dovrà affrontare un’avventura senza precedenti nel Multiverso. Probabilmente, si tornerà a parlare anche del finale di Loki e delle conseguenze relative a ciò che è successo.

Doctor Strange 2: Michael Waldron parla di Stephen Strange

Recentemente, è stato rilasciato un podcast con un’intervista di Michael Waldron. Egli sembra non stare più nella pelle di mostrare al mondo questo nuovo progetto. Le risorse impiegate per rendere Doctor Strange 2 indimenticabile sono davvero elevate.

Ha spiegato come il personaggio di Stephen Strange, rispetto al primo film, abbia subito uno sviluppo particolare. All’inizio, non era in grado di gestire i suoi poteri, ma nel sequel lo vedremo molto più forte e consapevole. Sicuramente, l’attore Benedict Cumberbatch saprà dare una svolta importante al suo personaggio.

Ha combattuto contro Thanos e ora è dall’altra parte… è come se fosse all’apice dei suoi poteri. Quindi, sarà molto interessante ritrovarlo in questo preciso momento del suo percorso

Quando sarà disponibile Doctor Strange 2?

Inutile dire che la pandemia ha causato notevoli problemi alla produzione del film. Sembra, però, che per il prossimo marzo, tutto sarà pronto. La pellicola uscirà al cinema e, probabilmente, con un costo aggiuntivo verrà resa disponibile anche per gli utenti di Disney+.

