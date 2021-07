Ci saranno molte sorprese in arrivo per i fan della Marvel. Dopo una lunga attesa, infatti, si stanno iniziando a scorgere delle connessioni tra le diverse trasposizioni delle opere appartenenti alla nota catena di fumetti. In particolare, il trailer della serie animata What if…? in uscita su Disney+ l’11 agosto 2021, ha mostrato un avvenimento che potrebbe essere presente anche nel film Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Si tratta della feroce battaglia tra Captain Carter e un orribile mostro armato di molteplici tentacoli. Gli affezionati hanno subito pensato a un rifacimento della lotta contro Shuma-Gorath. Se così fosse, potremmo assistere al ritorno di Peggy Carter sotto l’effetto del siero del supersoldato. Al momento non ci sono ancora conferme ufficiali, anzi, fino a poco tempo fa, la produzione aveva dichiarato che What if…?, non avrebbe avuto niente a che vedere con gli attuali accadimenti presenti nell’Universo cinematografico Marvel.

Doctor Strange 2, che cosa sappiamo sul film?

L’attesissimo film di Doctor Strange in the Multiverse of Madness sarà reso disponibile nelle sale cinematografiche il 25 marzo 2022. Inoltre, gli abbonati a Disney+, probabilmente con un costo aggiuntivo, potranno accedere alla visione del film anche tramite la piattaforma.

Non ci sarà alcuno stacco temporale rispetto alle vicende accadute in Doctor Strange. Secondo le poche anticipazioni rilasciate, il protagonista, interpretato da Benedict Cumberbatch, continuerà a svolgere le sue ricerche sul Time Stone. Però, l’arrivo di un pericoloso nemico metterà a rischio la sopravvivenza degli stregoni sulla Terra.

Stando alle parole di Kevin Feige, il film metterà in scena dei contenuti più crudi rispetto alle altre trasposizioni Marvel. Inoltre, ci saranno degli elementi piuttosto spaventosi, accostabili al cinema horror. Questa sarà una vera e propria novità, visto che le scene girate nelle pellicole precedenti si erano imposte di non superare determinati limiti.

What if…?: dove guardare la serie animata

In attesa del rilascio di Doctor Strange 2, i fan potranno tornare nell’Universo Marvel tramite la serie animata What if…? Sarà Disney+ a occuparsi della distribuzione delle 10 puntate che comporranno la prima stagione. Tramite un abbonamento, mensile o annuale, gli utenti potranno accedere allo streaming dell’intero contenuto a partire dall’11 agosto.

Nella serie tv verranno affrontate delle versioni alternative dei film Marvel. È stato descritto come un prodotto leggero e divertente, in grado di intrattenere gli spettatori. Forse, però, tenendo in considerazione i recenti rumor, quest’opera sarà più importante del previsto. Sicuramente, i fan terranno gli occhi aperti nel tentativo di scorgere dei possibili legami con gli altri prodotti Marvel.

