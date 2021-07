Netflix, sul suo profilo Twitter, ha annunciato che, a partire dal 15 settembre, sarà disponibile, sulla piattaforma, un documentario dedicato a Michael Schumacher. Il contenuto, realizzato con l’approvazione e la collaborazione della famiglia, racconterà le tappe fondamentali della vita del campione di Formula 1.

Sabine Kehm, manager e amica di Michael, ha parlato positivamente del progetto. Per lei, questo potrebbe essere interpretato come un regalo che la famiglia ha voluto donare al suo eroe.

La produzione del film è stata affidata a una società tedesca dal nome B|14 FILM Gmbh, mentre Hanns-Bruno Kammertons, Vanessa Nocker e Michael Wech si sono occupati della direzione.

Schumacher: come sarà strutturato il docu-film?

Stando alle parole della produzione, il documentario si porrà l’obiettivo di raccontare aspetti importanti della vita professionale e privata di Michael Schumacher. I fatti verranno narrati seguendo la realtà degli avvenimenti e mettendo in luce anche le vulnerabilità del campione.

Benjamin Saikel ha ammesso che il progetto ha rappresentato una grande sfida per loro. Non è stato facile, infatti, usare la giusta dose di sensibilità e realismo: “Ma grazie a una grande squadra e a una grandissima collaborazione con la famiglia, non ci siamo lasciati condizionare”.

Schumacher: dove guardarlo in streaming

Il documentario su Michael Schumacher sarà disponibile in streaming sulla piattaforma di Netflix. Tutti gli utenti, usufruendo di un abbonamento mensile o annuale, potranno accedere al contenuto. L’iscrizione non sarà vincolante, in quando potrà essere annullata in qualsiasi momento.