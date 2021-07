Mattia Camboni gareggerà nella Medal Race di Windsurf maschile Tokyo 2020 venerdì 30 luglio, con ottime possibilità di incrementare il medagliere italiano alle Olimpiadi. Dopo il traguardo della Race 12, infatti, l’atleta azzurro è il terzo della classifica generale, a -2 dal francese Goyard e a +3 sul polacco Myszka. Più lontano, invece, il cinese Bi, a -13 dal 25enne di Civitavecchia.

L’atleta che gareggia per il gruppo sportivo Fiamme Azzurre è determinato a migliorare il decimo posto ottenuto nella stessa prova a Rio de Janeiro cinque anni fa, al suo esordio in una Olimpiade. Ad oggi, la medaglia più importante conquistata dall’azzurro è quella d’argento ai Campionati mondiali di vela 2021, disputati a Cadice (Spagna) nell’ultima settimana del mese di aprile.

Di seguito tutto quello da sapere su come e dove vedere la finale di Windsurf maschile delle Olimpiadi di Tokyo.

Finale Windsurf RS:X maschile Olimpiadi 2021: dove vederla

La Medal Race di Windsurf maschile delle Olimpiadi di Tokyo sarà trasmessa in diretta TV su Rai 2. La gara finale inizierà venerdì 30 luglio alle 8:33 (ora italiana), con la telecronaca affidata a Giulio Guazzini. Il giornalista di Rai Sport, che vanta un discreto passato da skipper, ha commentato sempre per la Rai l’ultima edizione dell’America’s Cup.

Oltre che in televisione, la finale di Windsurf nella disciplina RS:X maschile sarà visibile in streaming su Discovery+, Eurosport Player e TIMVISION.

Per saperne di più, ecco il nostro approfondimento su come e dove vedere le Olimpiadi di Tokyo 2020 in televisione.

