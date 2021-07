Lunedì 2 agosto Vanessa Ferrari parteciperà alla finale di ginnastica artistica corpo libero femminile di Tokyo 2020. L’azzurra arriva all’evento conclusivo forte del primo posto ottenuto nel corso delle qualificazioni, davanti anche alla star statunitense Simone Biles, la cui partecipazione alla gara di lunedì prossimo è incerta.

Dopo aver conquistato più di 30 medaglie a livello internazionale, tra cui 11 ori, Vanessa Ferrari vuole regalarsi un risultato importante in quella che è la sua quarta Olimpiade. Non sarà semplice per lei ripetere gli innumerevoli successi che hanno contraddistinto la sua carriera agli inizi (su tutti la medaglia d’oro ai Mondiali di Aarhus quando aveva soltanto 15 anni), ma quanto fatto nel turno precedente ci porta a credere che un piazzamento sul podio sia possibile.

Riuscirà l’atleta di Orzinuovi a scrivere il proprio nome nel medagliere dell’Italia? In attesa di scoprirlo, ecco dove vedere la finale di corpo libero individuale femminile della ginnastica artistica alle Olimpiadi di Tokyo.

Ginnastica artistica, dove vedere la finale di corpo libero femminile delle Olimpiadi 2021

La finale di ginnastica artistica corpo libero individuale femminile, valida per una medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020, sarà trasmessa in diretta TV su Rai 2 lunedì 2 agosto alle 10:45 (ora italiana). Telecronaca Rai affidata alla coppia composta dal giornalista Andrea Fusco e l’ex atleta azzurro Igor Cassina, campione olimpionico nella specialità della sbarra.

L’evento sarà visibile anche in streaming su Discovery+, Eurosport Player e TIMVISION.

Per avere maggiori informazioni al riguardo, vi invitiamo alla lettura del nostro approfondimento su come e dove vedere le Olimpiadi di Tokyo dell’estate 2021.

