Il 29 luglio verrà trasmesso, per la prima volta, il concerto di Mika tenutosi a Versailles il 16 dicembre. Si tratta di un evento straordinario che si pone l’obiettivo di presentare il noto cantante in modo totalmente diverso. Mika, conosciuto per le sue eccezionali doti canore e per aver preso parte a X Factor Italia nelle vesti di giudice, ha dichiarato di voler essere il prodotto dell’incontro tra il mondo classico e il mondo pop.

Sul palco, assieme a Mika, il pubblico potrà anche godere della presenza dell’orchestra della Royal Opera di Versailles, guidata da Stefan Plewniak.

Mika e il concerto a Versailles: come si svolgerà l’evento?

Mika delizierà gli spettatori con le sue canzoni di maggior successo. Tra esse, è doveroso ricordare Grace Kelly, Ice Cream, Lollipop, Elle Me Dit e Love Today. Ci saranno anche numerose cover che faranno battere il cuore ai fan più affezionati. Lo show prevedrà la presenza di diversi ospiti di fama internazionale come:

Gautier Capuçon: violoncellista

Thibaut Garcia: chitarrista classico

Vincent Bidal: pianista e tastierista

Ida Falk-Winland: soprano

Max Taylor: cantante

Gospel Pour 100 Voix: coro gospel

Dove guardare il concerto di Mika

Il concerto di Mika a Versailles verrà trasmesso, in esclusiva tv il 29 luglio, alle 21:15, su Sky Uno e Sky Art. Inoltre, sarà disponibile anche sulle piattaforme streaming di Sky e Now. Gli utenti potranno accedere al contenuto tramite un abbonamento, mensile o annuale, che potrà essere annullato in qualsiasi momento.

Abbonati a Sky per guardare il concerto di Mika a Versailles, oppure approfitta della promo Now!