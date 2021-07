A partire dal 16 ottobre, andrà in onda la nuova edizione di Ballando con le stelle. Nelle ultime settimane, non sono mancate le voci riguardo ai concorrenti e ai giudici del programma. In particolare, Raimondo Todaro ha annunciato su Instagram che non sarà presente nelle nuove puntate dello show. Questa notizia ha turbato tutti quei fan che non stavano più nella pelle di rivederlo accanto a Milly Carlucci.

Stando alle parole di Todaro, sembra che la sua scelta non sia stata legata a problemi con la produzione, ma solo al desiderio di confrontarsi con nuove esperienze: “Ho maturato l’idea di voler sperimentare e cercare nuovi stimoli”

Raimondo Todaro grato a Milly Carlucci

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raimondo Todaro (@todaroraimondo)



Nonostante la decisione di lasciare Ballando con le stelle, Raimondo Todaro ha dichiarato di essere molto grato a Milly Carlucci e al programma. Tramite lo show, ha potuto crescere e maturare. Questa esperienza ha posto le basi per la sua carriera futura, fortificando tutte quelle caratteristiche che hanno trasformato Raimondo in un professionista di talento: “All’epoca ero appena maggiorenne e oggi sento di dover ringraziare tutti loro per ciò che mi hanno insegnato e permesso di scoprire”.

Raimondo ha ammesso di non poter rinunciare completamente a Ballando con le stelle. Così come l’affezionatissimo pubblico, continuerà a godere delle sfide del programma da casa.

Amici 21: anche Raimondo Todaro nel cast?

Non c’è ancora nulla di certo, ma stanno circolando diverse indiscrezioni sulla presunta partecipazione di Raimondo Todaro alla nuova edizione di Amici. Sarebbe perfetto per ricoprire il ruolo di insegnante di ballo. In attesa di conferme ufficiali, non resta che attendere con ansia il ritorno di Ballando con le stelle.