La nuova edizione di Ballando con le stelle avrà inizio il 16 ottobre. Al comando, ci sarà sempre l’amatissima Milly Carlucci, mentre, per quanto riguarda la giuria, potrebbero esserci dei cambiamenti, come la presunta assenza di Guillermo Mariotto. Al momento, sono emersi due nomi importanti che, stando alle recenti indiscrezioni, potrebbero comparire nel cast: Marco Castoldi, in arte Morgan, e Sabina Guzzanti.

Nelle ultime ore, apprendiamo da TVBlog, si è iniziato a discutere anche sulle trattative tra Valeria Fabrizi e il noto programma di Rai 1. Ancora non c’è nulla di certo, ma sembra che all’attrice sia stato proposto di prendere parte allo show. Avere una personalità così famosa sarebbe un valore aggiunto per una trasmissione già così tanto apprezzata.

In attesa di ulteriori anticipazioni, scopriamo qualcosa sulla vita e sulla carriera di Valeria Fabrizi.

Valeria Fabrizi, dai fotoromanzi a Ballando con le stelle?

Come per altre personalità dello spettacolo, il percorso artistico di Valeria Fabrizi ha avuto origine dai fotoromanzi durante gli anni ’50. Molto in voga all’epoca, si trattava di racconti composti da fotografie di attori che componevano la storia, in genere d’amore. Il passaggio al mondo del cinema avvenne nel 1954 quando prese parte, seppur con un ruolo minore, al film Ridere!Ridere!Ridere! Da questo momento in poi la sua carriera divenne inarrestabile. Nel giro di pochi decenni recitò in ben 50 produzioni, tra cui Vento di primavera, Non perdiamo la testa, Le magnifiche 7 e Bellezze sulla spiaggia.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Il suo talento le permise anche di lavorare in numerosi spettacoli teatrali e in altrettanti programmi televisivi. Tra le sue ultime apparizioni in tv spiccano Doc-Nelle tue mani, Il Paradiso delle signore, Un matrimonio e Che Dio ci aiuti.

Per quanto riguarda la sua vita privata, nel 1964 sposò il marito Giovanni Giacobetti, conosciuto con lo pseudonimo di Tata Giacobetti. Fu un amore intenso che si concluse con la prematura morte di lui avvenuta nel 1988 a causa di un attacco cardiaco.

Ballando con le stelle: cosa sappiamo?

Le informazioni riguardo alla sedicesima edizione di Ballando con le stelle sono ancora poche. Si sa, per certo, che il numero di puntate non differirà da quello degli altri anni perché andrà in onda di sabato, a partire dal 16 ottobre, fino al 18 dicembre. In genere, il programma è sempre stato trasmesso durante i la primavera, questa volta, invece, è stato anticipato di diversi mesi. Che sia una scelta legata agli ascolti?

In attesa dell’inizio delle nuove puntate, sul sito di RaiPlay, è possibile recuperare alcune esibizioni andate in onda in passato, come quella di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro.