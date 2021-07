I fan di Lucifer sono disperatamente a caccia di notizie sulla sesta e ultima stagione della serie tv. Nelle ultime ore, Netflix ha deciso di condividere alcune foto che non hanno fatto altro che aumentare la curiosità degli spettatori. In particolare, in un’immagine viene mostrato un personaggio che, nella quinta stagione, era stato costretto ad abbandonare lo show. Si tratta di Dan Espinoza, interpretato dall’attore Kevin Alejandro e deceduto a causa della furia di Michael.

Probabilmente la scelta di far morire Dan è stata presa tenendo in considerazione che la quinta stagione sarebbe dovuta essere l’ultima. Con la conferma di altri 10 episodi, tutto è stato messo in discussione.

Kevin Alejandro felice di tornare sul set di Lucifer 6

Kevin Alejandro è apparso entusiasta all’idea di poter tornare a recitare il ruolo di Dan in Lucifer. L’attore, durante un’intervista per TVLine, si era espresso con le seguenti parole: “Hanno trovato un modo intelligente per riportarmi indietro – non il modo in cui le persone si aspetterebbero forse che tornasse – ma sono riuscito a essere lì per il finale. Ed è stato meraviglioso poter concludere un viaggio fino alla fine”

Ancora non sappiamo in quali vesti tornerà Dan, ma secondo Modrovich il pubblico potrà assistere a una soluzione divertente e alternativa. Dopotutto, sarebbe stato impossibile per la produzione non dare omaggio a un personaggio tanto amato.

Lucifer 6: dove guardare le puntate in streaming

A partire dal 10 settembre, Netflix renderà disponibili le puntate della sesta stagione di Lucifer. Gli utenti, per poter accedere al contenuto, dovranno sottoscrivere un abbonamento mensile o annuale. Sul sito, è anche possibile recuperare tutti gli episodi precedenti della serie tv.