Tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022, ci saranno molte novità che riguarderanno l’universo Marvel. Anche in questo caso, Lego ha deciso di dare il suo contributo producendo giocattoli raffiguranti i personaggi degli show.

In particolare, a partire dal 1° settembre, saranno disponibili per l’acquisto 12 minifigure Lego in edizione limitata. Non è stato ancora diffuso il loro costo ma, rifacendosi agli altri prodotti Lego, è probabile che si aggiri attorno ai 4 euro.

Minifigure Lego: quali saranno i personaggi?

Gli appassionati non potranno scegliere i loro protagonisti preferiti, ma dovranno affidarsi alla sorte. In tutti i negozi di giocatoli, verranno distribuite delle confezioni anonime, prive di qualunque indicazione sul personaggio al suo interno. Sappiamo che, in totale, sono state realizzate 12 minifigure appartenenti alle seguenti serie tv targate Disney+: WandaVision, Loki, The Falcon and the Winter Soldier e What if…?

L’azienda Lego ha reso noti anche i nomi dei personaggi:

Scarlet Witch

Visione

Monica Rambeau

Captain America (Falcon)

Winter Soldier

Loki

Sylvie

Captain Carter

T’Challa Star-Lord

Captain America Zombie

Zombie Hunter Spidey

Gamora con le lame di Thanos

Qual è l’età consigliata?

Le minifigure Lego sono dedicate a un pubblico di grandi e piccini. Però, è consigliabile che i bambini di età inferiore ai 5 anni non vengano lasciati soli con i loro giocattoli. Infatti, all’interno delle bustine sono presenti delle parti molto piccole e soprattutto componibili. Lego assicura la conformità di tutti i prodotti allo standard di legge. I test a cui ogni contenuto viene sottoposto garantiscono sicurezza e affidabilità.

