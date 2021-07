La sciabola a squadre maschile dell’Italia è in finale a Tokyo 2021. Aldo Montano, Luca Curatori ed Enrico Berrè, dopo l’infortunio occorso a Luigi Samele durante il primo assalto, hanno battuto in semifinale l’Ungheria per 45-43, grazie anche a una super rimonta di Montano, il nostro schermidore più rappresentativo in virtù della medaglia d’oro individuale ad Atene 2004.

Nell’atto conclusivo per il primo e secondo posto, gli azzurri se la vedranno con la Corea del Sud. Gli asiatici manderanno in pedana Oh Sang-uk, Gu Bon-gil, Kim Jun-ho e Kim Jung-hwan, che hanno superato in semifinale la Germania con il risultato finale di 45-42.

Comunque andrà a finire, l’Italia è già sicura di ottenere una medaglia più pesante rispetto al bronzo conquistato nel 2012 a Londra, quando nella finalina per il terzo/quarto posto gli azzurri sconfissero la Russia per 45-40. L’oro, invece, andò alla Corea del Sud, che umiliò la Romania in finale per 45-26.

Di seguito tutte le informazioni su come e dove vedere la finale della sciabola a squadre maschile delle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Dove vedere la finale olimpica della sciabola maschile: broadcaster TV, streaming, orario

La finale della sciabola a squadre maschile delle Olimpiadi di Tokyo sarà trasmessa in diretta TV su Rai 2 oggi alle ore 12:30. La telecronaca sarà curata da Simone Benzoni e Stefano Pantano.

Diretta streaming disponibile su Discovery+, Eurosport Player e TIMVISION.

