Oggi, mercoledì 28 luglio, è il quinto giorno delle Olimpiadi di Tokyo 2020. A seguire tutte le gare degli italiani, con diretta TV su Rai 2.

Gare Italia oggi 28 luglio alle Olimpiadi di Tokyo: elenco completo

01:30 – Canottaggio, Quattro di coppia femminile, finale: Valentina Iseppi, Alessandra Montesano, Veronica Lisi e Stefania Gobbi

a seguire – Canottaggio, Quattro di coppia maschile, finale: Simone Venier, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili

a seguire – Canottaggio, Quattro senza maschile, finale: Matteo Castaldo, Bruno Rosetti, Matteo Lodo e Giuseppe Vicino

02:00 – Tiro a volo, Trap femminile, qualificazioni: Jessica Rossi, Silvano Stanco

02:00 – Tiro a volo, Trap maschile, qualificazioni: Mauro De Filippis

03:00 – Scherma, Sciabola a squadre maschile, turni preliminari: Aldo Montano (riserva), Luigi Samele, Luca Curatoli ed Enrico Berrè

03:30 – Nuoto, 200 metri stile libero femminile, finale: Federica Pellegrini

03:49 – Nuoto, 200 metri farfalla maschile, finale: Federico Burdisso

04:54 – Nuoto, 1500 metri stile libero femminile, finale: Simona Quadarella

a seguire – Nuoto, 4×200 metri stile libero maschile, finale: Filippo Megli, Stefano di Cola, Matteo Ciampi e Marco De Tullio

04:00 – Tennis, singolare maschile, quarti di finale: Fabio Fognini vs Daniil Medvedev

04:00 – Tennis, singolare femminile, quarti di finale: Camila Giorgi vs Elina Svitolina

04:13 – Judo, 70 kg femminile, turni preliminari: Alice Bellandi vs Niang

04:15 – Pugilato, 57 kg femminile, quarti di finale: Irma Testa-Veyvre

04:45 – Judo, 90 kg maschile, turni preliminari: Nicholas Mungai vs Bobonov

04:30 – Ciclismo, Cronometro femminile: Elisa Longo Borghini

05:00 – Vela, RS:X maschile, regate: Mattia Camboni

a seguire – Vela, RS:X femminile, regate: Marta Maggetti

a seguire – Vela, 470 maschile, regate: Giulio Calabrò e Giacomo Ferrari

a seguire – Vela, Nacra 17 misto, regate: Caterina Banti e Ruggero Tita

06:00 – Canoa slalom, C1 femminile, batterie: Marta Bertoncelli

a seguire – Canoa slalom, K1 maschile, batterie: Giovanni De Gennaro

07:00 – Ciclismo, Cronometro maschile, finale: Filippo Ganna, Alberto Bettiol

08:00 – Tuffi, 3 metri sincro maschile, finale: Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci

10:20 – Basket, torneo maschile, fase a gironi: Italia-Australia

11:30 – Scherma, sciabola a squadre maschile, finale: eventualmente Aldo Montano (riserva), Luigi Samele, Luca Curatoli ed Enrico Berrè

12:17 – Nuoto, 100 stile libero femminile, batterie: Federica Pellegrini

12:28 – Nuoto, 200 metri dorso maschile, batterie: Matteo Restivo

12:41 – Nuoto, 200 metri rana femminile, batterie: Francesca Fangio e Martina Carraro

13:09 – Nuoto, 200 metri misti, batterie: Alberto Razzetti

a seguire – Nuoto, 4×200 metri stile libero femminile: staffetta in via di definizione

12:40 – Volley, torneo maschile, fase a gironi: Giappone-Italia

13:00 – Beach Volley, torneo femminile, preliminari: Marta Menegatti, Viktoria Orsi Toth

13:00 – Beach Volley, torneo maschile, preliminari: Adrian Carambula ed Enrico Rossi

Gli appuntamenti da non perdere

L’Italia intera, alle 3:30 di notte, sarà incollata al televisore per assistere alla finale dei 200 metri stile libero femminile, con protagonista Federica Pellegrini. È l’ultima Olimpiade per la Divina, la quinta consecutiva in cui raggiunge la finale dei 200 stile libero: prima di lei, non c’era mai riuscita nessuna.

A seguire la staffetta maschile della 4×200 stile libero, pronta a regalarci una nuova emozione dopo lo spettacolare argento conquistato dai colleghi della 4×100.

Riflettori accesi anche sul tennis, con Fabio Fognini e Camila Giorgi che ambiscono a un posto nella semifinale olimpica.

E quando anche in Italia sarà ormai giorno, l’appuntamento è per la cronometro individuale di ciclismo su strada, dove i favori del pronostico sono tutti per il nostro Filippo Ganna. Riuscirà il cronoman più forte della squadra azzurra ad aggiornare con un oro il medagliere di Tokyo 2020?

